Catar afirma que tem direito de responder aos ataques do Irã a bases dos EUA em Doha

O Catar afirmou que "se reserva o direito" de responder aos ataques de mísseis iranianos contra uma base militar dos Estados Unidos em seu território. Nesta segunda-feira (23), o país considerou a ocorrência como uma "violação flagrante" de sua soberania.

"Expressamos a firme condenação do Estado do Catar ao ataque contra a base aérea de Al Udeid pelo corpo de Guardiões da Revolução Iraniana, que consideramos uma violação flagrante da soberania e do espaço aéreo do Estado do Catar, bem como do direito internacional", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Majed Al Ansari, em um comunicado.

Irã confirma ataque à base militar estadunidense

Após a repercussão do caso, o Conselho de Segurança Nacional do Irã confirmou ter atacado a maior base militar dos Estados Unidos no Catar. Segundo eles, a medida foi tomada como resposta aos bombardeios estadunidenses contra suas instalações nucleares, e acrescentou que essa ação não representava "nenhuma ameaça" para o Catar.

"Em resposta à ação agressiva e insolente dos Estados Unidos contra os locais e instalações nucleares do Irã, as poderosas forças armadas da República Islâmica do Irã atacaram a base aérea americana de Al Udeid". Irã Comunicado oficial

O número de mísseis utilizados "foi o mesmo que o número de bombas que os Estados Unidos usaram ao atacar as instalações nucleares iranianas. Esta ação não representa nenhuma ameaça para o nosso país amigo e irmão, o Catar", acrescentou.