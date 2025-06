Irã ataca maior base militar dos EUA no Catar em retaliação a bombardeio de instalações nucleares

O Irã atacou a base aérea dos Estados Unidos em Al-Udeid, no Catar, nesta segunda-feira (23). A informação é do colunista Barak Ravid, do site norte-americano Axios.

Segundo o jornalista israelense, que ouviu uma autoridade árabe e outra de Israel, os iranianos lançaram vários mísseis contra bases militares americanas no Oriente Médio, em retaliação ao ataque ordenado por Donald Trump às suas instalações nucleares no último fim de semana.

"A Casa Branca e o Departamento de Defesa estão cientes e monitorando de perto às potenciais ameaças à base aérea de Al Udeid, no Catar", disse ao Áxios um funcionário do governo norte-americano. Pelo menos dez mísseis teriam sido lançados pelos iranianos no Catar e um míssil no Iraque.

A mídia iraniana também confirmou que estava em andamento uma operação contra ativos militares americanos na região. "Não iniciamos a guerra, nem a pedimos, mas não deixaremos a agressão contra o Irã ficar sem resposta", publicou o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian no 'X', pouco antes do ataque.

Ainda de acordo com o colunista, o presidente Donald Trump alertou que qualquer retaliação "será respondida com uma força muito maior do que a que foi testemunhada" no ataque militar americano contra as instalações iranianas no fim de semana.

Qual a importância da base de Al-Udeid?

A base aérea de Al-Udeid, no Catar, é a maior instalação americana na região e abriga pouco mais de dez mil soldados. No entanto, diante da ameaça, nas últimas semanas, várias aeronaves e funcionários da base já foram evacuados.