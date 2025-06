Companhias aéreas cancelam voos para Catar e Dubai após bombardeios dos EUA e Irã

Algumas companhias aéreas cancelaram voos para o Catar e Emirados Árabes entre o domingo (22) e a terça-feira (24), após ao agravamento dos conflitos entre Irã, Israel e Estados Unidos.

Segundo informações da Folha de São Paulo, alguns voos da inglesa British Airways para as capitais Dubai e Doha foram cancelados até esta segunda-feira (23), enquanto a companhia francesa Air France cancelou voos que passam pela região até a terça (24).

A British Airways afirmou, em nota, que os clientes com reservas até terça para as capitais do Catar e Emirados Árabes têm a opção de adiar seus voos de forma gratuita para datas até 6 de julho. A companhia afirma que os voos para estas cidades a partir da quarta-feira (25) estão programados para operar normalmente.

Já os voos da Air France que tenham destino e partida em Dubai e Riad, capital da Arábia Saudita, foram cancelados até a terça (24). Segundo a companhia francesa, clientes com com voos cancelados ou marcados entre 25 e 29 de junho poderão adiar as datas sem custo.

A Emirates informou que sua operação do Brasil para Dubai segue normal, mas os voos que passam por Teerã, Bagdá e Basra estão suspensos até 30 de junho. Já a Flydubai suspendeu voos de saída e chegada para o Irã, Iraque, Israel, Síria e São Petersburgo, na Rússia, também até o fim do mês.

Ataque em Al-Udeid

Nesta segunda-feira (23), o Irã atacou a base aérea dos Estados Unidos em Al-Udeid, no Catar, considerada a maior instalação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. O ataque atingiu o local que funciona como quartel-general avançado do Comando Central dos EUA.

A informação sobre o ataque foi transmitida pela televisão estatal da República Islâmica ao som de música marcial. Junto da imagem, uma legenda descreveu a ação como "uma resposta poderosa e bem-sucedida das Forças Armadas do Irã à agressão" comandada pelos norte-americanos.