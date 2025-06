Base americana em al-Udeid: saiba como funciona a maior instalação militar dos EUA no Oriente Médio

O Irã anunciou um ataque às forças americanas na base aérea de al-Udeid, no Catar, considerada a maior instalação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. Realizado nesta segunda (23), o ataque atingiu o local que funciona como quartel-general avançado do Comando Central dos EUA.

A informação sobre o ataque foi transmitida pela televisão estatal da República Islâmica ao som de música marcial. Junto da imagem, uma legenda descreveu a ação como "uma resposta poderosa e bem-sucedida das Forças Armadas do Irã à agressão" comandada pelos norte-americanos.

Como é utilizada a base de al-Udeid?

Atualmente, a base de al-Udeid é principal centro de operações aéreas dos EUA no Oriente Médio. A estimativa é de que dez mil soldados estão lotados no local.

Os EUA começaram a utilizar a base de al-Udeid dias após os ataques do 11 de setembro, quando posicionaram aviões para atacar o Talibã e al-Qaeda no Afeganistão.

Durante as guerras no Iraque e no Afeganistão, assim como em ataques contra o grupo Estado Islâmico na Síria, a base foi utilizada por comandantes para coordenar diversas missões.

Atualmente, ela também é considerada o ponto central de evacuação para dezenas de milhares de afegãos e americanos que fugiram do Afeganistão em 2021.