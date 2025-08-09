Putin telefona para Lula para conversar sobre a guerra na Ucrânia e os Brics

O presidente Lula (PT) recebeu, neste sábado (9), uma ligação telefônica do presidente da Rússia, Vladmir Putin. A conversa durou cerca de 40 minutos.

Em nota, o Palácio do Planalto confirmou que Lula e Putin trataram dos esforços pela paz entre a Rússia e Ucrânia e compartilharam informações sobre discussões em curso com os Estados Unidos.

Veja também PontoPoder Após ameaças a Moraes, Itamaraty convoca encarregado de negócios dos EUA nesta sexta-feira (8) PontoPoder Lula defende Moraes e diz que quem merece impeachment são parlamentares que fizeram motim

Durante a conversa, o presidente brasileiro reafirmou que o país sempre defendeu o diálogo para tratar do conflito.

“O presidente Lula enfatizou que o Brasil sempre apoiou o diálogo e a busca de uma solução pacífica e reafirmou que o seu governo está à disposição para contribuir com o que for necessário, inclusive no âmbito do Grupo de Amigos da Paz, lançado por iniciativa de Brasil e China”, informou o Planalto.

Os presidentes também trataram de assuntos bilaterais e do cenário político e econômico internacional.

O Brasil foi alvo de sobretaxação de produtos exportados aos Estados Unidos e o Brics, bloco econômico que reúne países em desenvolvimento, como a Rússia, como um todo tem sido alvo de críticas por parte de Donald Trump.

“O presidente Putin parabenizou o Brasil pelos resultados da Cúpula do Brics, realizada nos dias 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro. Na esfera bilateral, reforçaram a intenção de organizar a próxima edição da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia ainda este ano”, informou o Planalto.

Em maio, os dois líderes se encontraram pessoalmente em Moscou, capital da Rússia. O brasileiro tem defendido diálogo entre a Rússia e Ucrânia, em busca de um acordo de cessar-fogo.