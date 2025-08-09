Diário do Nordeste
Putin telefona para Lula para conversar sobre a guerra na Ucrânia e os Brics

A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto em nota

Escrito por
Agência Brasil e Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, caminham lado a lado enquanto conversam sorrindo. Lula veste um terno cinza com suéter escuro por baixo, enquanto Putin usa um terno escuro com gravata bordô e carrega no paletó a fita de São Jorge, um símbolo militar russo. Ao fundo, há portas douradas ornamentadas e outras pessoas parcialmente visíveis.
Legenda: Em maio, os dois líderes se encontraram pessoalmente em Moscou, capital da Rússia.
Foto: MAXIM SHEMETOV / POOL / AFP

O presidente Lula (PT) recebeu, neste sábado (9), uma ligação telefônica do presidente da Rússia, Vladmir Putin. A conversa durou cerca de 40 minutos.

Em nota, o Palácio do Planalto confirmou que Lula e Putin trataram dos esforços pela paz entre a Rússia e Ucrânia e compartilharam informações sobre discussões em curso com os Estados Unidos.

