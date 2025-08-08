Diário do Nordeste
Lula defende Moraes e diz que quem merece impeachment são parlamentares que fizeram motim

Declaração foi dada durante evento no Acre

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:53)
PontoPoder
Imagem de Lula para matéria sobre Moraes e diz que quem merece impeachment são parlamentares que fizeram motim
Legenda: Lula ainda criticou motim realizado no Congresso Nacional
Foto: Shutterstock/Allison Sales

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (8). Durante evento no Acre, pediu que um senador aliado não assinasse o pedido de impeachment, pois Moraes está "garantindo a democracia". 

"E você (Sergio) Petecão (PSD-AC), por favor, não assine pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, pois ele está garantindo a democracia", disse Lula, segundo informações do Uol.

Além disso, o presidente criticou os deputados e senadores que estão realizando motim no Congresso Nacional, impedindo os trabalhos. 

"Quem deveria ter o impeachment são esses deputados e senadores que ficam tentando fazer greve para não permitir que funcione a Câmara e o Senado. Verdadeiros traidores da pátria."
Lula
Presidente do Brasil

A acusação de "traidor da pátria" também foi feita direcionada para Jair Bolsonaro e seus filhos. 

No Congresso, diversos parlamentares bolsonaristas ocuparam os plenários da Câmara e Senado. Conforme o Metrópoles, eles declararam que qualquer votação seria impedida até que o projeto de anistia ao 8 de Janeiro e o impeachment de Moraes fossem pautados.

