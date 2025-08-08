Lula defende Moraes e diz que quem merece impeachment são parlamentares que fizeram motim

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (8). Durante evento no Acre, pediu que um senador aliado não assinasse o pedido de impeachment, pois Moraes está "garantindo a democracia".

"E você (Sergio) Petecão (PSD-AC), por favor, não assine pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, pois ele está garantindo a democracia", disse Lula, segundo informações do Uol.

Além disso, o presidente criticou os deputados e senadores que estão realizando motim no Congresso Nacional, impedindo os trabalhos.

"Quem deveria ter o impeachment são esses deputados e senadores que ficam tentando fazer greve para não permitir que funcione a Câmara e o Senado. Verdadeiros traidores da pátria." Lula Presidente do Brasil

A acusação de "traidor da pátria" também foi feita direcionada para Jair Bolsonaro e seus filhos.

No Congresso, diversos parlamentares bolsonaristas ocuparam os plenários da Câmara e Senado. Conforme o Metrópoles, eles declararam que qualquer votação seria impedida até que o projeto de anistia ao 8 de Janeiro e o impeachment de Moraes fossem pautados.