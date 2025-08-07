Após reunião com porta-voz dos EUA, Alckmin diz que plano contra tarifaço será divulgado até terça

O vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu, nesta quinta-feira (7), com o representante de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar. A reunião foi realizada no prédio do ministério, em Brasília, em que debateram as relações bilaterais entre o Brasil e os EUA.

O encontro ocorreu um dia após a entrada em vigor da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), apresentou um plano de contingência para Lula, que será divulgado até terça-feira (12).

Gabriel Escobar representa o governo dos EUA no Brasil na ausência de embaixador. Desde que assumiu o segundo mandato, o presidente Donald Trump não nomeou um representante no País.

Veja também PontoPoder Lula admite negociar minerais críticos com outros países para conter tarifas dos EUA PontoPoder PF pediu prisão preventiva de Bolsonaro, mas Moraes recusou e optou pelo uso da tornozeleira

Plano de contingência apresentado para Lula

Nesta quinta, Alckmin revelou que o plano de contingência visa socorrer os setores afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. "Ele (plano) foi apresentado ao presidente Lula, terminou ontem tarde da noite o trabalho. O presidente vai bater o martelo e aí vai ser anunciado. Se não for amanhã, provavelmente na segunda ou terça-feira", afirmou.

"(O plano de contingência) é exatamente para poder atender aquelas empresas que foram mais afetadas, que têm uma exportação maior e uma exportação menor para os Estados Unidos". Geraldo Alckmin Vice-presidente

Segundo Alckmin, será colocada uma "régua", pois há setores em que 90% da produção vão para o mercado interno, com exportação de 5%, no máximo 10%, enquanto em outros setores metade da produção é destinada à exportação. "Tem setores que, do que exporta, mais da metade é para os Estados Unidos. Então foram muito expostos, estão muito expostos", exemplificou.

Alckmin também citou como exemplo o setor de pescado, explicando que, no caso da tilápia, o maior consumo é interno. Já o atum tem a maior parte da produção destinada à exportação. "Às vezes dentro de um próprio setor, você tem uma diferenciação de quem exporta mais e menos", argumentou.