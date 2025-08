Lula admite negociar minerais críticos com outros países para conter tarifas dos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou que admite negociar minerais críticos com outros países para conter tarifas dos Estados Unidos, Donald Trump. Em entrevista à Reuters, nesta quarta-feira (6), disse que o governo já mapeia esses minérios. As informações são do Globo.

“Nós vamos começar a fazer, estou criando um conselho que será ligado à presidência e será tratado como questão de soberania nacional. Isso não significa que a gente não pode negociar com outros países do mundo, que a gente possa fazer parceria de empresas estrangeiras virem para o Brasil explorar minerais críticos”, afirmou o dirigente.

Outra medida planejada pelo presidente é discutir uma resposta conjunta dos Brics ao tarifaço de Trump. Ainda na mesma entrevista, Lula disse que falará com os líderes da Índia, Narendra Modi, e da China, Xi Jiping.

"Vou tentar fazer uma discussão com eles sobre como é que cada um está dentro da situação, qual é a implicação que tem em cada país, para a gente poder tomar uma decisão. Eu sou presidente dos Brics até dezembro e vou conversar com todas as pessoas, é da minha responsabilidade", afirmou.

A taxa de 50% sobre os produtos brasileiros entrou em vigor nesta quarta. Além do Brasil, a Índia também recebeu tarifa de 50%, por importar produtos da Rússia, segundo o governo dos EUA.

Além de mapear os minérios, Lula também falou sobre a importância de investimentos em produção de itens que usem os minerais críticos.

“Mas nós não vamos permitir acontecer o que já aconteceu no século passado. O Brasil exportar minério e comprar produtos com valor agregado muito alto, nós queremos que tenha valor agregado aqui no Brasil”, enfatizou o presidente.

OUTRAS MEDIDAS

Mais cedo, em resposta ao tarifaço de 50% de Trump, o governo federal brasileiro acionou a Organização Mundial do Comércio (OMC) com um "pedido de consulta" contra os Estados Unidos, informou o Ministério das Relações Exteriores (MRE) nesta quarta-feira (6).

As autoridades já estavam articulando estratégias de reação às tarifas. Na segunda-feira (4), o Conselho Estratégico da Câmara de Comércio Exterior (Camex) havia autorizado o MRE a acionar o mecanismo de solução de controvérsias da OMC sobre as medidas tarifárias impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.