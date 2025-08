'Não assinei e não vou assinar', diz ex-ministro de Bolsonaro sobre impeachment de Moraes

O senador e ex-ministro no governo de Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira (PP-PI), declarou que não assinará o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A afirmação causou reações da bancada bolsonarista no Senado, que recolhe assinaturas para apoiar a abertura do processo. O pastor Silas Malafaia chegou a chamar o parlamentar de "traidor".

Para o presidente do PP, a pauta é "impossível", já que o Congresso não tem votos suficientes para o impedimento do ministro. O processo depende exclusivamente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que também afirmou que não caminhará com eventual impeachment.

"Nós não temos 54 senadores para aprovar. E aqui fala uma pessoa que, durante meus 32 anos de mandato, se tornou uma pessoa muito pragmática. Não perco tempo com pautas que não vão ter sucesso", disse Ciro Nogueira ao portal Metrópoles nesta quarta-feira (6).

Nas redes sociais, Malafaia mostrou indignação com fala de Nogueira, que acusou de fazer "joguinho político psicológico".

"Você é uma raposa e um camaleão na política. Quem é você para falar pelos outros senadores? Se recolha a sua mediocridade política", escreveu o pastor em seu perfil no X.

Protestos contra a prisão de Bolsonaro

A tentativa de paralisação dos trabalhos legislativos foi anunciada na manhã desta terça-feira (5), no retorno do recesso parlamentar. Deputados e senadores da oposição exigiram que um pacote de medidas em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro entre na pauta de votações, e seja votado.

O chamado de “pacote da paz” tem medidas que visam “abrandar” a relação entre os Três Poderes por meio de uma anistia “ampla, geral e irrestrita” aos envolvidos na tentativa de golpe em 8 de Janeiro, além do impeachment de Alexandre de Moraes e de uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que pede o fim do foro privilegiado.