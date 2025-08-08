Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Após ameaças a Moraes, Itamaraty convoca encarregado de negócios dos EUA nesta sexta-feira (8)

Ministério das Relações Exteriores expressou indignação com as recentes postagens da embaixada dos Estados Unidos

Escrito por
e
PontoPoder
Alexandre de Moraes
Legenda: O ministro Alexandre de Moraes sofreu sanções dos Estados Unidos
Foto: Antonio Augusto / STF

O Itamaraty expressou, nesta sexta-feira (8), sua "profunda indignação" à embaixada dos Estados Unidos por uma publicação nas redes contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, encarregado do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O Ministério das Relações Exteriores convocou o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, depois que sua representação publicou na rede social X que Washington está "monitorando de perto a situação" do ministro, "arquiteto da censura e perseguição" a Bolsonaro.

Segundo o jornal O Globo, Escobar foi recebido pelo embaixador Flavio Goldman, que ocupa interinamente a secretaria de Europa e América do Norte. Conforme interlocutores, Goldman teria manifestado a indignação do governo brasileiro com o tom e com o conteúdo das postagens recentes do Departamento de Estado e da embaixada.

Desde o início da crise entre Brasil e EUA, causada pelo tarifaço promovido pelo presidente americano, Donald Trump, esta é a quarta ida do encarregado ao Itamaraty. 

Gabriel Escobar representa o governo dos EUA no Brasil na ausência de embaixador. Desde que assumiu o segundo mandato, o presidente Donald Trump não nomeou um representante no País.

Na quinta-feira (7), ele esteve reunido com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, um dia após entrar em vigor a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Detalhes da reunião não foram divulgados. O Mdic apenas informou que o encontro tratou das relações bilaterais entre o Brasil e os Estados Unidos.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Após reunião com porta-voz dos EUA, Alckmin diz que plano contra tarifaço será divulgado até terça

teaser image
PontoPoder

PF pediu prisão preventiva de Bolsonaro, mas Moraes recusou e optou pelo uso da tornozeleira

Plano de contingência apresentado para Lula

Também na quinta, Alckmin revelou ter apresentado um plano de contingência para Lula, que será divulgado até terça-feira (12), com o objetivo de socorrer os setores afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. "Ele (plano) foi apresentado ao presidente Lula, terminou ontem tarde da noite o trabalho. O presidente vai bater o martelo e aí vai ser anunciado. Se não for amanhã, provavelmente na segunda ou terça-feira", afirmou. 

"(O plano de contingência) é exatamente para poder atender aquelas empresas que foram mais afetadas, que têm uma exportação maior e uma exportação menor para os Estados Unidos".
Geraldo Alckmin
Vice-presidente

Segundo Alckmin, será colocada uma "régua", pois há setores em que 90% da produção vão para o mercado interno, com exportação de 5%, no máximo 10%, enquanto em outros setores metade da produção é destinada à exportação. "Tem setores que, do que exporta, mais da metade é para os Estados Unidos. Então foram muito expostos, estão muito expostos", exemplificou.

Alckmin também citou como exemplo o setor de pescado, explicando que, no caso da tilápia, o maior consumo é interno. Já o atum tem a maior parte da produção destinada à exportação. "Às vezes dentro de um próprio setor, você tem uma diferenciação de quem exporta mais e menos", argumentou.

 

 

 

 

Assuntos Relacionados
Inácio Aguiar

Juristas são homenageados pela Assembleia Legislativa com medalha Paulo Bonavides

Comenda reconhece a atuação de nomes destacados na defesa da justiça, do Estado Democrático de Direito e no fortalecimento das instituições

Inácio Aguiar
Há 51 minutos
Alexandre de Moraes
PontoPoder

Após ameaças a Moraes, Itamaraty convoca encarregado de negócios dos EUA nesta sexta-feira (8)

Ministério das Relações Exteriores expressou indignação com as recentes postagens da embaixada dos Estados Unidos

Redação e AFP
Há 55 minutos
Foto de demolição de construção irregular na Lagoa da Maraponga
PontoPoder

CMFor ainda vai analisar veto de Sarto que impediu ocupação de área de prédio na Maraponga

Gabinete do Prefeito barrou, mas decisão pela manutenção ou derrubada da proibição cabe aos vereadores

Bruno Leite
08 de Agosto de 2025
Alckmin para matéria sobre após reunião com porta-voz dos EUA, Alckmin diz que plano contra tarifaço será divulgado até terça
PontoPoder

Após reunião com porta-voz dos EUA, Alckmin diz que plano contra tarifaço será divulgado até terça

O plano de contingência busca atender as empresas que foram mais afetadas

Redação, Agência Brasil e Estadão Conteúdo
07 de Agosto de 2025
Foto de Jair Bolsonaro para matéria sobre PF pedir ao ministro Alexandre de Moraes a prisão preventiva do ex-presidente
PontoPoder

PF pediu prisão preventiva de Bolsonaro, mas Moraes recusou e optou pelo uso da tornozeleira

A divergência do pedido da PF com o que foi determinado veio após Moraes pedir um parecer do procurador-geral da República

Redação
07 de Agosto de 2025
Professor ministrando aula
PontoPoder

4ª parcela dos precatórios do Fundef a professores do Ceará começa a ser paga em setembro

Em paralelo ao anúncio, a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) divulgou a lista dos beneficiários

Bergson Araujo Costa
07 de Agosto de 2025
Live PontoPoder: prisão de Bolsonaro e oposição no Ceará sob pressão para 2026
PontoPoder

Live PontoPoder: prisão de Bolsonaro e oposição no Ceará sob pressão para 2026

A Live PontoPoder vai ao ar todas as quintas-feiras nos perfis do YouTube e do Instagram do Diário do Nordeste

Redação
07 de Agosto de 2025
Foto de uma biblioteca de uma escola estadual no Ceará, que deverá receber Bíblias e outros livros religiosos após aprovação de projeto de lei pela Assembleia Legislativa
PontoPoder

Alece aprova projeto de Elmano para distribuir bíblias e outros livros religiosos a escolas públicas

Medida foi prometida pelo chefe do Palácio da Abolição no ano passado, durante um evento evangélico

Bruno Leite e Marcos Moreira
07 de Agosto de 2025
Foto do Plenário da Alece nesta quinta-feira (7), quando foi votado um empréstimo do Governo do Ceará
PontoPoder

Deputados aprovam empréstimo de R$ 860,8 milhões para investimentos do Governo do Ceará

Segundo redação da matéria, os recursos devem ser direcionados às áreas da educação, saúde, transporte e infraestrutura

Bruno Leite e Marcos Moreira
07 de Agosto de 2025
Creche do Novo PAC Educação
PontoPoder

Ceará tem 5 cidades com obras do PAC Educação sob risco de cancelamento por pendências em documentos

Relação é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC)

Bruno Leite
07 de Agosto de 2025
Foto de Jair Bolsonaro e Tarcísio Freitas
PontoPoder

Moraes autoriza Bolsonaro a receber visitas de deputados e Tarcísio de Freitas

O governador de SP, Tarcísio de Freitas, alegou "questões humanitárias" e "político-institucionais" para visitar o ex-presidente em prisão domiciliar

Redação
07 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Após tarifaço dos EUA, Elmano busca abrir mercado chinês para produtos cearenses

Governador teve reunião com o embaixador chinês em Brasília

Inácio Aguiar
07 de Agosto de 2025
Fotos mostram os deputados Acrísio Sena e Nizo Costa no Plenário 13 de Maio da Alece
PontoPoder

Em novo rodízio partidário do PT, Acrísio Sena retorna à Alece após licença do deputado Nizo Costa

Petistas trocam cadeiras após o retorno de Júlio César Filho (PT)

Marcos Moreira
07 de Agosto de 2025
Mulheres em uma reunião oficial, uma delas com vestido branco, rodeadas por colegas em ambiente de trabalho formal.
PontoPoder

Deputada leva bebê para sessão na Câmara em meio a protestos contra prisão de Bolsonaro

Ação aconteceu durante a tentativa de sessão presencial ocorrida na noite dessa quarta-feira (6)

Paulo Roberto Maciel*
07 de Agosto de 2025
Lula
PontoPoder

Veto à lei que afrouxa o licenciamento ambiental segue sem decisão no Planalto

O presidente Lula deve decidir se veta a proposta até a sexta-feira (8)

Redação e Agência Brasil
07 de Agosto de 2025
Câmara dos deputados durante obstrução
PontoPoder

Em discurso na Câmara, Motta afirma que há limites para protestos e que o respeito é inegociável

Motta criticou a ação dos deputados e disse que as manifestações têm que obedecer ao regimento da Casa

Redação e Agência Brasil
06 de Agosto de 2025
Bolsonaro durante discurso
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro entra com recurso no STF para reverter prisão domiciliar decretada por Moraes

Os advogados sustentam, no recurso apresentado ao Supremo, que Bolsonaro não descumpriu a medida cautelar

Redação e Agência Brasil
06 de Agosto de 2025
Cid Gomes em cima de uma retroescavadeira com megafone
PontoPoder

Cid Gomes se prontifica a usar retroescavadeira para retirar bolsonaristas que ocupam Senado

Em tom de brincadeira, o parlamentar cearense relembrou o episódio em que usou o maquinário para desocupar batalhão policial invadido por agentes amotinados

Igor Cavalcante, Marina Agostine, Beatriz Matos
06 de Agosto de 2025
Colagem de fotos de Donald Trump e Lula
PontoPoder

Lula admite negociar minerais críticos com outros países para conter tarifas dos EUA

Outra medida planejada pelo presidente é discutir uma resposta conjunta dos Brics ao tarifaço de Trump

Redação
06 de Agosto de 2025
Senador e ex-ministro de Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira que disse que não iria assinar impeachment do ministro Alexandre de Moraes
PontoPoder

'Não assinei e não vou assinar', diz ex-ministro de Bolsonaro sobre impeachment de Moraes

A declaração causou reações da bancada bolsonarista no Senado, que recolhe assinaturas para apoiar a abertura do processo

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo
06 de Agosto de 2025