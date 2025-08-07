Lula telefona para o primeiro-ministro da Índia para discutir tarifas de Trump e parceria comercial

Seguindo o que havia planejado nesta quarta-feira (6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, para discutir uma resposta conjunta ao tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A conversa foi confirmada pelo próprio presidente brasileiro.

“Telefonei, hoje, para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Na conversa, que durou cerca de uma hora, recordamos os importantes resultados da visita de Estado que o primeiro-ministro Modi fez ao Brasil em 8 de julho”, publicou Lula em seu X (antigo Twitter), no início da tarde.

Narendra, também na rede social X, falou sobre a ligação e elogiou Lula, sem entrar em muitos detalhes sobre as pautas debatidas na conversa.

“Tive uma ótima conversa com o Presidente Lula. Agradeci por tornar minha visita ao Brasil memorável e significativa. Estamos comprometidos em aprofundar nossa Parceria Estratégica, inclusive nas áreas de comércio, energia, tecnologia, defesa, saúde e muito mais. Uma parceria forte e centrada nas pessoas entre as nações do Sul Global beneficia a todos”, compartilhou o primeiro-ministro.

Os planos de conversa com a Índia foram abordados em entrevista de Lula à Reuters, nesta quarta. O brasileiro também deve conversar com o líder da China, Xi Jiping.

Veja também Negócios Tarifaço de Trump atinge 77,8% das exportações brasileiras aos EUA, segundo CNI Negócios Ceará precisaria comprar 15 toneladas de pescado por dia, mas não pagará preço de exportação Negócios Mais de 99% de pás eólicas exportadas pelo Ceará vão para os EUA: 'Impacto pesado e forte'

O QUE FOI CONVERSADO

Lula confirmou, em sua postagem, que o cenário econômico internacional e a imposição de tarifas unilaterais foram abordadas.

“Brasil e Índia são, até o momento, os dois países mais afetados. Reafirmamos a importância em defender o multilateralismo e a necessidade de fazer frente aos desafios da conjuntura, além de explorar possibilidades de maior integração entre os dois países”, defendeu o líder brasileiro.

Em uma das ações propostas pelos dirigentes está a realização de visita de Estado do Brasil à Índia no início do próximo ano.

“Como etapa preparatória da visita, acordamos que o Vice-Presidente Geraldo Alckmin irá à Índia em outubro próximo, por ocasião da reunião do Mecanismo de Monitoramento de Comércio. A delegação contará com ministros e empresários brasileiros para tratar de cooperação na área comercial, de defesa, energia, minerais críticos, saúde e inclusão digital”, anunciou Lula.

OUTRAS METAS

Ainda na publicação, o presidente afirmou que foi recordado no encontro a meta de aumentar o comércio bilateral para mais de US$ 20 bilhões até 2030.

“Para isso, concordamos em ampliar a cobertura do acordo entre MERCOSUL e Índia. Trocamos informações sobre as plataformas de pagamento virtual de nossos dois países, incluindo o PIX e a UPI indiana”, compartilhou o petista.