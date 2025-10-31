Cronograma de tratativas começou logo após encontro de Lula e Trump.
Presidente em exercício avaliou reunião como "passo mais importante" da negociação comercial entre os dois países.
Presidente afirmou que comentou sobre a gravidade da tentativa de golpe de estado.
Itapipoca e Acaraú foram as cidades mais impactadas pelo tarifaço de Trump
Presidente defendeu a independência da América Latina em meio a contexto de embate com os Estados Unidos
Autoridades seguiram exemplo dos presidente Lula e Trump
Governo chinês classificou as medidas como ‘hipócritas’
Nomeado por Trump, o secretário de Estado dos Estados Unidos esteve em atrito com a política brasileira nos últimos meses
Produto é um dos mais exportados aos EUA e deve ser escoado internamente com o tarifaço
Recursos foram aprovados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)