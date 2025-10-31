Diário do Nordeste
O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (D) conversa com o presidente dos EUA, Donald Trump, durante uma reunião bilateral à margem da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), em Kuala Lumpur, em 26 de outubro de 2025.

PontoPoder

‘Tropa de choque’ do Brasil deve ir a Washington na próxima semana para negociar tarifaço

Cronograma de tratativas começou logo após encontro de Lula e Trump.

Redação 27 de Outubro de 2025
Vice-presidente Geraldo Alckmin fala em um púlpito durante um evento.

PontoPoder

Alckmin diz que prioridade é retirar tarifaço após encontro de Lula e Trump

Presidente em exercício avaliou reunião como "passo mais importante" da negociação comercial entre os dois países.

Redação 27 de Outubro de 2025
Assista

PontoPoder

Na Malásia, Lula diz que Bolsonaro é 'passado da política brasileira'

Presidente afirmou que comentou sobre a gravidade da tentativa de golpe de estado.

Redação 27 de Outubro de 2025
Imagem mostra recipiente com blocos sólidos na cor amarelo escuro. Esses blocos são a cera de carnaúba que é exportada.

Opinião

Exportações do Ceará para EUA caem em 19 cidades após tarifaço e prejuízo passa de US$ 11 milhões

Itapipoca e Acaraú foram as cidades mais impactadas pelo tarifaço de Trump

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 27 de Outubro de 2025
Lula sorri durante evento oficial, com bandeiras do Brasil ao fundo.

PontoPoder

Lula defende 'doutrina latino-americana' e rejeita 'fala grossa' de estrangeiros

Presidente defendeu a independência da América Latina em meio a contexto de embate com os Estados Unidos

Redação 18 de Outubro de 2025
Imagem mostra ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, durante encontro realizado em Washington (EUA), no dia 16 de outubro de 2025.

PontoPoder

Mauro Vieira e Rubio trocam telefones para manter negociação

Autoridades seguiram exemplo dos presidente Lula e Trump

Redação 17 de Outubro de 2025
Colagem com duas fotos de Donald Trump e Xi Jinping.

Mundo

China afirma ‘não ter medo de brigar’ após EUA aplicarem novas tarifas

Governo chinês classificou as medidas como ‘hipócritas’

Redação 12 de Outubro de 2025
Lula, homem branco, idoso, de cabelo branco e ralo, barba e bigode brancos, em um fundo branco e vestindo uma blusa de manga longa azul clara.

PontoPoder

Lula pede que Marco Rubio dialogue 'sem preconceito' com o Brasil

Nomeado por Trump, o secretário de Estado dos Estados Unidos esteve em atrito com a política brasileira nos últimos meses

Redação 07 de Outubro de 2025
Imagem de apicultor cearense. Ele veste EPI branco e manuseia tela com mel

Negócios

Governo do Ceará oficializa compra de 170 toneladas de mel contra tarifaço de Trump

Produto é um dos mais exportados aos EUA e deve ser escoado internamente com o tarifaço

Redação 03 de Outubro de 2025
Imagem vista do alto do porto do Pecém.

Negócios

Empresas do Ceará recebem R$ 47 milhões, metade do crédito solicitado contra tarifaço de Trump

Recursos foram aprovados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Bruna Damasceno 30 de Setembro de 2025
