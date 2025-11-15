Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Redução de tarifas é 'positiva', mas ainda há distorções, diz Alckmin

Permanecem assimetrias, inclusive, entre concorrentes diretos, como o Vietnã.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Homem idoso, de terno escuro, camisa branca e gravata rosa clara, fala diante de microfones durante uma entrevista. Ele usa óculos de armação fina e tem cabelo curto e ralo. O fundo é desfocado, com tons claros e presença parcial de outras pessoas.
Legenda: As declarações ocorreram no Palácio do Planalto, um dia após o governo norte-americano anunciar o fim da tarifa global de 10%.
Foto: Valter Campanato/Agência Brasil.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, classificou, neste sábado (15), como “positiva” a decisão dos Estados Unidos de reduzir tarifas de importação sobre cerca de 200 produtos alimentícios. 

Embora seja “um passo na direção correta”, para ele, a manutenção da sobretaxa de 40% aplicada exclusivamente ao Brasil ainda representa “uma distorção que precisa ser corrigida”.

"Todo mundo teve 10% (pontos percentuais) a menos. Só que, no caso do Brasil, que tinha 50%, ficou com 40%, que é muito alto. Você teve um setor muito atendido que foi o suco de laranja. Era 10% e zerou. Isso é US$ 1,2 bilhão (a mais nas exportações). Então zerou, ficou sem nenhum imposto", declarou Alckmin.

Permanecem assimetrias, inclusive, entre concorrentes diretos, como o Vietnã. “O café também reduziu 10% (pontos percentuais), mas tem concorrente que reduziu 20% (pontos percentuais). Então esse é o empenho que tem que ser feito agora para melhorar a competitividade”, afirmou.

Veja também

teaser image
Ingrid Coelho

Exportações do Ceará para EUA caem em 19 cidades após tarifaço e prejuízo passa de US$ 11 milhões

teaser image
Negócios

Fortaleza tem média de 10 farmácias por bairro, mas só um chega a quase 100; veja ranking

As declarações ocorreram no Palácio do Planalto, um dia após o governo norte-americano anunciar o fim da tarifa global de 10%, chamada de “taxa de reciprocidade”, criada em abril. Para o Brasil, entretanto, a alíquota adicional de 40%, instituída em julho, segue válida, reduzindo apenas parte da carga tarifária sobre produtos como café, carne bovina, frutas e castanhas.

Reaproximação diplomática

Alckmin avaliou que a mudança reflete avanços diplomáticos recentes, incluindo conversas entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Donald Trump, em outubro, além de reuniões entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado Marco Rubio. 

O vice-presidente também afirmou que os Estados Unidos mantêm superávit na balança comercial bilateral e que o Brasil não representa risco à economia norte-americana. “O Brasil não é problema, é solução”, declarou.

Entenda as mudanças

Com a retirada da tarifa global, aumentou de 23% para 26% o volume das exportações brasileiras para os EUA isentas de sobretaxas, o equivalente a cerca de US$ 10 bilhões. A alteração ocorre após o período do chamado “tarifaço”, quando o déficit brasileiro com os EUA cresceu 341% entre agosto e outubro.

Os impactos variam entre os setores. O suco de laranja teve a tarifa zerada, enquanto o café passou de 50% para 40% e registrou queda de 54% nas vendas em outubro na comparação anual. Carne bovina e frutas também recuaram de 50% para 40%, mas o ganho foi considerado limitado, já que a sobretaxa permanece.

O governo norte-americano justificou as reduções como parte de uma estratégia para conter a inflação de alimentos e estabilizar a oferta interna. Em pronunciamento, Trump definiu o ajuste como “um pequeno recuo” e afirmou não prever outras reduções no curto prazo, embora espere queda nos preços de itens como o café.

Em setembro, os EUA retiraram a tarifa global de 10% e a sobretaxa de 40% sobre o ferro-níquel e a celulose. No início de outubro, houve reduções de 50% para 40% na madeira macia e serrada e de 50% para 25% em armários, móveis e sofás.

No caso da madeira e dos móveis, as mudanças foram feitas com base na Seção 232 da Lei de Comércio norte-americana, sob justificativa de proteção à segurança comercial. Nesse caso, as reduções se aplicaram globalmente, sem alterar a competitividade relativa entre os países.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Homem idoso, de terno escuro, camisa branca e gravata rosa clara, fala diante de microfones durante uma entrevista. Ele usa óculos de armação fina e tem cabelo curto e ralo. O fundo é desfocado, com tons claros e presença parcial de outras pessoas.
Negócios

Redução de tarifas é 'positiva', mas ainda há distorções, diz Alckmin

Permanecem assimetrias, inclusive, entre concorrentes diretos, como o Vietnã.

Redação
Há 21 minutos
Aposta da Mega-Sena.
Negócios

7 apostas do Ceará acertam 5 dezenas na Mega-Sena; veja resultado

A maioria dos ganhadores no Estado apostou em Fortaleza.

Redação
Há 47 minutos
Loterias da Caixa Econômica Federal e cédulas de 20, de 10 e de 50 reais dispostas sobre uma mesa com uma caneta azul ao lado.
Negócios

Loterias Caixa não farão sorteios neste sábado (15), Dia da Proclamação da República

O motivo se deve ao feriado nacional, que, normalmente, suspende os sorteios convencionais.

Redação
15 de Novembro de 2025
Bebê branco usa óculos e toalha em pose de uma pessoa no espa
Negócios

Spa para bebês chega a Fortaleza e expõe onda de negócios infantis com valores até R$ 618

Com crescimento do mercado wellness, estabelecimentos apostam em novo nicho.

Mariana Lemos
15 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Ceará polo cafeeiro? Comece a apostar nessa ideia da Faec

Os pesquisadores da Embrapa e do Incaper gostaram do que viram na Ibiapaba, no Apodi e no Araripe

Egídio Serpa
15 de Novembro de 2025
Orelhão da Oi.
Negócios

Desembargadora suspende falência da Oi e empresa volta ao estágio de recuperação judicial

A decisão acolhe pedido do Itaú; Bradesco também havia solicitado a suspensão do processo.

Redação
14 de Novembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 772 - Sorteio de sexta-feira, 14/11; Prêmio de R$ 4,6 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 772 - Sorteio de sexta-feira, 14/11; Prêmio de R$ 4,6 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 772 em 14/11 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Resultado da +Milionária 303 de hoje 14/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 303 de hoje 14/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6018, desta sexta (14/11); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6018, desta sexta (14/11); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2940 desta sexta-feira (14/11); prêmio é de R$ 100 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2940 desta sexta-feira (14/11); prêmio é de R$ 100 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3539, desta sexta-feira (14/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3539, desta sexta-feira (14/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6879, desta sexta-feira (14/11); prêmio é de R$ 1,4 milhão
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6879, desta sexta-feira (14/11); prêmio é de R$ 1,4 milhão

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2849 – Sorteio de sexta-feira, 14/11; Prêmio de R$ 3,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2849 – Sorteio de sexta-feira, 14/11; Prêmio de R$ 3,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2849 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2886 de hoje, sexta-feira, 14/11; prêmio é de R$ 300 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2886 de hoje, sexta-feira, 14/11; prêmio é de R$ 300 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2886 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 300 mil.

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (14/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (14/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Mansueto falando ao microfone
Victor Ximenes

Mansueto alerta para desequilíbrio fiscal insustentável: “País não vai aguentar”

Victor Ximenes
14 de Novembro de 2025
Homem quebrando parede de casa durante reforma.
Negócios

Em quais casos não é possível participar do Reforma Casa Brasil? Entenda

Regras para adesão ao programa citam modelos de casa e condições para financiamento.

Mylena Gadelha
14 de Novembro de 2025
Montagem de aeroporto com e praia
Igor Pires

Voos internacionais ajudam a consolidar o Ceará como meca do kitesurf

Igor Pires
14 de Novembro de 2025
Sede do Banco do Nordeste, em Fortaleza
Victor Ximenes

BNB desembolsa R$ 48 bilhões e vê lucro atingir R$ 2 bi no 3º trimestre

A carteira de crédito administrada pelo BNB alcançou R$ 173,8 bilhões, com expansão de 16,6% em relação a 2024.

Victor Ximenes
14 de Novembro de 2025
Acordo sobre tarifaço avança, diz Mauro Vieira após reunião com Marco Rubio
Negócios

Acordo sobre tarifaço avança, diz Mauro Vieira após reunião com Marco Rubio

Oficialização de relação bilateral pode sair ainda neste mês, segundo o chanceler.

Redação e AFP
14 de Novembro de 2025
Cliente comprando bilhetes na loteria Mega Sena em uma loja de apostas, com foco nas apostas e no painel de loteria ao fundo.
Negócios

Com Mega-Sena sorteando R$ 100 milhões, veja loterias do dia

Confira os prêmios da Caixa nesta sexta (14) e saiba como apostar.

Redação
14 de Novembro de 2025
Negócios

Cresce Ceará 2025 debate desafios e oportunidades do comércio exterior

2ª edição do evento traz especialistas de economia e do comércio exterior para o debate

Agência de Conteúdo DN
14 de Novembro de 2025
Farmácia com atendentes no balcão, prateleiras cheias de medicamentos e computadores.
Negócios

Fortaleza tem média de 10 farmácias por bairro, mas só um chega a quase 100; veja ranking

Juntos, apenas três bairros reúnem cerca de 16% de todas as farmácias cearenses ativas.

Milenna Murta*
14 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Cearenses mergulham na Economia do Mar e descobrem segredos da pesca

No penúltimo dia da Missão Empresarial da Fiec em Portugal, os empresários aprenderam como empreender no oceano, respeitando a Economia Azul

Egídio Serpa
14 de Novembro de 2025
Imagem da Casa de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do Ceará.
Papo Carreira

UFC abre 1,1 mil vagas para Casas de Cultura Estrangeira; saiba como se inscrever 

As inscrições iniciam no dia 20 de novembro.

Redação
13 de Novembro de 2025
Fachada moderna de unidade da Hapvida sob céu azul.
Negócios

O que levou a Hapvida ao maior tombo desde a estreia na Bolsa e à perda de R$ 7 bilhões?

Empresa busca recuperar prejuízos com recompra de ações; nova reação do mercado deve ser sentida nesta sexta (14).

Letícia do Vale
13 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3538, desta quinta-feira (13/11); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3538, desta quinta-feira (13/11); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
13 de Novembro de 2025
Resultado da Timemania 2320 de hoje, 13/11; prêmio é de R$ 48,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2320 de hoje, 13/11; prêmio é de R$ 48,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
13 de Novembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1141 de hoje, 13/11; prêmio é de R$ 2,9 milhões
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1141 de hoje, 13/11; prêmio é de R$ 2,9 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
13 de Novembro de 2025