Alckmin diz que prioridade é retirar tarifaço após encontro de Lula e Trump

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou nesta segunda-feira (27) que o encontro entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump foi “o passo mais importante” nas negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, após meses de tensões e canais diplomáticos interrompidos.

“O mais importante foi feito, que foi o passo político — e feito com brilho. Agora é avançar na parte técnica e estabelecer a pauta de trabalho”, disse Alckmin a jornalistas.

O vice-presidente defendeu que a retirada do tarifaço de 40% sobre produtos brasileiros deve ser tratada como prioridade nas conversas bilaterais, classificando o tema como urgente.

“O prioritário é tirar os 40% [de sobretaxa]. Esse é o ponto central. Você tem setores do agro, da indústria, dos mais variados. Dos US$ 40 bilhões exportados no ano passado, 42% têm tarifa de zero a 10%; 24% estão na seção 232, na qual o mundo todo é tratado igual. Agora, 34% [das exportações] enfrentam 10% mais 40% de taxa. Isso afeta. Essa é a prioridade: reduzir essa alíquota para o setor mais atingido.” Geraldo Alckmin Vice-presidente do Brasil e presidente em exercício

Legenda: Lula destacou que tem o telefone pessoal de Trump caso surjam dificuldades nas negociações. Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP.

Data centers e investimentos

Além das tarifas, Alckmin destacou que a pauta entre os dois países deve incluir temas não tarifários, como a instalação de data centers no Brasil.

Ele voltou a defender a aprovação, no Congresso, da Medida Provisória dos Data Centers, considerada pelo governo essencial para atrair investimentos internacionais.

“É importante aprovar a medida provisória, porque isso estabelece regras e atrai investimento. O Brasil tem energia abundante, renovável. Hoje, há falta de energia no mundo”, afirmou.

Segundo o presidente em exercício, os Estados Unidos ainda não apresentaram pedidos específicos nas negociações, mas há forte interesse do setor privado de ambos os países em estreitar relações comerciais e tecnológicas.

Reaproximação política

Alckmin ressaltou que, embora não haja novas datas para reuniões bilaterais, a reaproximação política entre Brasil e Estados Unidos foi decisiva para destravar as tratativas.

“A reaproximação política entre as duas maiores democracias do Ocidente foi o ponto decisivo para que as negociações avancem”, concluiu.