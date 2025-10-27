Diário do Nordeste
Após reunião com Trump, Lula diz que acordo sai 'em poucos dias'

Presidente brasileiro disse que nações devem chegar a um alinhamento em breve.

(Atualizado às 07:53)
PontoPoder
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliou, nesta segunda-feira (27), que a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizada na Malásia, foi "surpreendentemente boa" e disse que um acordo comercial deve sair nos próximos dias

"Se depender do Trump e de mim, vai ter acordo", declarou o petista. 

Desde agosto, os Estados Unidos aplicam uma taxa de 50% sobre a importação de produtos brasileiros. O assunto foi um dos temas da reunião entre os dois, realizada nesse domingo (26), na capital, Kuala Lumpur

Aos jornalistas, Lula afirmou que a expectativa é que em pouco tempo as nações cheguem a uma solução. Semana que vem, representantes dos dois países devem se reunir em Washington, nos EUA, para debater o tema, conforme divulgou a Agência Gov.

Estou convencido de que em poucos dias teremos uma solução definitiva entre Estados Unidos e Brasil para que a vida siga boa e alegre, como dizia Gonzaguinha na sua música."
Lula
Presidente do Brasil

Na ocasião, o brasileiro disse ter deixado claro que a decisão de impor tarifas foi tomada com base em informações equivocadas.

"Os Estados Unidos não tem déficit com o Brasil, que foi a explicação da famosa taxação ao mundo. Os Estados Unidos só iriam taxar países com os quais ele tivesse déficit comercial", ressaltou.

Diferenças ideológicas devem ser superadas

Os dois líderes seguem ideologias diferentes, no entanto, o presidente brasileiro destacou essas diferenças devem ser superadas.

Agora não tem mais intermediários. É o presidente Lula com o presidente Trump. Gostemos ou não um do outro, nós temos que assumir a responsabilidade como chefes de Estado de saber que nossas ações têm que trazer benefício para o povo que nos elegeu."
Lula
Presidente do Brasil

Julgamento de Jair Bolsonaro

Usado como uma das justificativas para taxar o Brasil, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro também foi discutido pelos líderes

Lula contou à imprensa que explicou ao norte-americano que a condenação do ex-presidente foi séria e feita a partir de provas contundentes

"Eles foram julgados com o direito de defesa que não tive quando fui processado e, portanto, isso não está em discussão. E ele sabe que rei morto, rei posto. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira", afirmou.

Acirramento entre Venezuela e EUA

Na reunião, o chefe de Estado do Brasil ainda avaliou ser possível encontrar uma solução para a tensão entre Estados Unidos e Venezuela, caso haja interesse em negociar, e se mostrou disposto a ajudar.

"Não queremos que haja guerra na América do Sul. Nossa guerra é contra a pobreza, contra a fome. Se não conseguimos resolver o problema da fome, como fazer guerra? Pra matar os famintos?", argumentou.

