Brasil assina acordo de comércio e investimentos com a Malásia
Lula está na Ásia para prospectar ampliação do mercado para produtos brasileiros.
O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou neste sábado (25) sete acordos de cooperação com a Malásia. O propósito é intensificar e diversificar o comércio e investimentos entre os dois países.
Segundo o g1, o foco são setores estratégicos como energia, ciência, tecnologia e inovação. O Brasil é um dos países convidados para a 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), evento que segue até a próxima semana.
A comitiva de Lula é formada pelos ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), Carlos Fávaro (Agricultura), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia) e Mauro Vieira (Relações Exteriores). O grupo ainda conta com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.
O petista e seus auxiliares começaram as agendas na Indonésia buscando a obtenção de novos acordos comerciais e abertura de mercado.
Ao discursar, Lula falou sobre sua trajetória pessoal e o compromisso com políticas sociais: "Quando assumi em 2003, tínhamos 54 milhões de pessoas passando fome. Em 2014, o Brasil saiu do Mapa da Fome. Retornei ao governo e, em dois anos e meio, conseguimos reduzir novamente a fome. Cuidar dos pobres é a coisa mais barata e fácil de se fazer".
E criticou a falta de governança global e a ineficácia de instituições multilaterais diante de guerras recentes e crises humanitárias, como o conflito em Gaza. O político destacou ainda a urgência das questões climáticas e a necessidade de instrumentos globais de governança.
“Como vamos evitar que o planeta seja destruído, se sabemos o que o destrói e não tomamos atitude? A COP30, em Belém, será a COP da verdade”, declarou. A fala ainda abarcou problemáticas mundiais e a necessidade de crescimento do comércio bilateral.