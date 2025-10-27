Trump sinaliza aproximação de Lula: 'Tivemos uma ótima reunião'

A bordo do avião presidencial americano — a caminho do Japão — o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez as primeiras declarações após o encontro com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. O principal tema da conversa foi o pacote de tarifas de 50% imposto contra produtos brasileiros.

Trump descreveu o encontro como positivo. “Tivemos uma ótima reunião”, afirmou o republicano a repórteres.

Ainda em resposta, ele declarou: “Eles [os brasileiros] gostariam de fechar um acordo. Vamos ver. Agora eles estão pagando, acho que 50% de tarifa. Mas tivemos uma ótima reunião".

O ex-presidente americano, no entanto, evitou dar garantias sobre um desfecho rápido. “Não sei se algo vai acontecer, mas vamos ver”, disse, reforçando que ainda há incertezas sobre a conclusão das negociações.

Americano parabenizou Lula por aniversário

Durante a conversa com jornalistas, Trump aproveitou para felicitar Lula, que completa 80 anos nesta segunda-feira (27).

“E feliz aniversário. Quero desejar feliz aniversário ao presidente, ok? Hoje é o aniversário dele. Ele é um cara muito vigoroso, na verdade, e foi muito impressionante, mas hoje é o aniversário dele, então feliz aniversário”, declarou o republicano, em tom amistoso.