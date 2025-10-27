Na Malásia, Lula diz que Bolsonaro é 'passado da política brasileira'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (27), concedida durante missão diplomática à Malásia, teceu críticas diretas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Questionado se a condenação do ex-presidente foi tratada na reunião com Donald Trump — já que foi um dos argumentos usados pelo governo norte-americano para taxar o Brasil — Lula disse ter dito ao americano que o julgamento de Bolsonaro foi com provas contundentes.

Lula afirmou ter detalhado a gravidade dos fatos atribuídos ao ex-presidente e demais condenados pelos atos do 8 de janeiro.

Eles foram julgados com o direito de defesa que eu não tive quando fui processado e, portanto, isso não está em discussão. E ele sabe que 'rei morto, rei posto'. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira Lula Presidente do Brasil

Além disso, Lula afirmou que o ex-presidente e os então aliados planejavam matá-lo: "[Eles tinham] Um plano para me matar, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre Moraes”.

O presidente ainda ressaltou: "três reuniões comigo e você vai perceber que Bolsonaro era nada".

'Estados Unidos não têm déficit com o Brasil', frisou Lula em reunião

Lula afirmou que não defende “nada que não seja justo para o Brasil” e reclamou da narrativa — atribuída aos EUA — de que haveria déficit comercial dos Estados Unidos para com o Brasil. Ele disse que, ao se reunir com Trump, apontou que tal argumento não se sustenta.

“Os Estados Unidos não têm déficit com o Brasil… Ele sabe que não é verdade que os EUA têm prejuízo com o Brasil", frisou o brasileiro.