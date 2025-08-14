Diário do Nordeste
Saiba quem é lutador de jiu-jitsu brasileiro que viralizou ao capturar ladrão em Barcelona

A dupla Gabriel e Gustavo Galindo estão em Barcelona, na Espanha de férias

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Lutador de jiu-jitsu brasileiro ao ladro do ladrão
Legenda: Após a imobilização, algumas pessoas tentaram agredir o homem
Foto: Reprodução / Redes sociais

Viralizou nas redes sociais, nesta semana, um vídeo de dois irmãos brasileiros ajudando a prender um ladrão em Barcelona, na Espanha.

A dupla Gabriel e Gustavo Galindo estão na cidade de férias e são lutadores de jiu-jitsu, de acordo com apuração do g1.

Tudo aconteceu depois que os irmãos ouviram um homem gritando por ajuda após ser roubado. Eles conseguiram parar o acusado e aplicaram os golpes para luta para imobilizá-lo até a chegada da polícia.

Após a imobilização, algumas pessoas tentaram agredir o homem, mas é possível ver nas imagens que os irmãos não permitiram que fosse realizado o linchamento.

"Confirmamos que ele realmente tinha roubado o colar do português. Botei ele no chão para apresentar o jiu-jitsu brasileiro pra ele. A essa altura já tinha uma multidão ensandecida de raiva do infeliz", disse Gabriel ao g1.

O lutador ainda contou que, quando a polícia chegou, eles saíram do local: “Deus me livre perder o dia na delegacia. Eu nunca tinha passado por isso. Mas quando vi a situação e vi que ele estava vindo na minha direção, só fui interceptar”.

O vídeo do brasileiro, que foi feito com imagens da câmera de segurança e dos celulares dos irmãos, tinha mais de 7 mil comentários e 270 mil curtidas após 20 horas da postagem.

