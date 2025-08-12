Mulher mantida em regime de escravidão pelo marido e filhos por 20 anos é resgatada na Argentina

Uma mulher de quase 60 anos foi resgatada após ser submetida a mais de 20 anos de servidão pelo marido e filhos em Despeñaderos, na Argentina. Ela conseguiu deixar o ambiente de violência e abandono após uma fonte anônima denunciar o caso à Justiça. O companheiro dela e uma das filhas do casal, uma jovem de 22 anos, tiveram a prisão decretada na semana passada.

A vítima foi encontrada pelas autoridades em estado de choque, apresentando deterioração física extrema e desnutrição. Segundo informações do jornal local Cadena 3, ela relatou ser mantida em cárcere pelos familiares, que restringiam o acesso dela a comida.

Segundo as investigações, a mulher foi abusada e era impedida de sair, inclusive, para o quintal da residência. Em um dos episódios de negligência, ela teria tido as unhas do pés cortadas com uma lixadeira — ferramenta elétrica para lixar superfícies geralmente usada em áreas como construção civil, marcenaria e funilaria.

Após ser resgatada, a argentina foi encaminhada ao Hospital Arturo Illia, em Alta Gracia, onde foi internada para tratamento e estabilização, além de atendimento psicológico. Não há informações sobre o atual estado de saúde dela.

Vizinhos não suspeitavam da situação

Ao veículo local, moradores próximos à residência da vítima afirmaram terem sido surpreendidos pela descoberta.

Segundo os relatos, o marido da mulher costumava receber amigos na casa para churrascos e, mesmo assim, a situação não fora flagrada antes. Também foi revelado que a filha investigada atuava como funcionária municipal e colaborava em tarefas locais, incluindo investigações.

A prefeita de Despeñaderos, Carolina Basualdo, expressou descrença sobre a situação registrada na localidade. "É difícil de acreditar, porque é uma família da nossa cidade, e os vizinhos não levantaram nenhuma preocupação específica", contou à Cadena 3.

Justiça decretou prisão de familiares

Na última sexta-feira (8), o Ministério Público emitiu mandados de prisão contra o marido e a filha de 22 anos do casal. Conforme a vítima, até mesmo a jovem batia nela.

Outras duas crianças, também fruto do relacionamento, estão sob investigação, mas não foram apreendidas.

"Essa mulher vinha sofrendo abusos há 20 anos, sem permissão nem para sair de casa, nem mesmo no quintal", detalhou o promotor do caso, Alejandro Peralta Ottonello. O crime segue sendo investigado pelas autoridades e corre em segredo de Justiça.