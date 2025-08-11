Transmissão do Big Brother Israel é invadida por ativistas que pedem por cessar-fogo em Gaza; veja
Ativista pediram o fim da guerra e denunciaram fome e mortes em Gaza
Ativistas que pedem cessar-fogo em Gaza invadiram a transmissão ao vivo do Big Brother Israel no último sábado (9). Quatro militantes sentaram no palco vestindo camisetas com a frase "Saiam de Gaza".
"A guerra em Gaza precisa acabar! A guerra está matando a todos nós!", disse uma ativista, enquanto era retirada da transmissão por seguranças, de acordo com o jornal Haaretz.
Veja vídeo
Os ativistas fazem parte do maior movimento popular judeu-árabe de Israel, o Standing Together. “O governo israelense está enviando soldados para a morte! Israel está matando Gaza de fome! Crianças, mulheres e idosos! A nação exige um cessar-fogo!”, gritaram.
Veja também
Movimento confirma protesto
Na rede social X, o perfil oficial do Standing Together confirmou a autoria do protesto e compartilhou uma mensagem: "Os incríveis ativistas invadiram o palco e discursaram diante das câmeras contra a continuação da guerra e a ocupação de Gaza, que matará os reféns, os palestinos na Faixa de Gaza e os soldados. Nossa mensagem é clara: não há rotina, não há rotina".
A integrante Eliahh Levin, contou ao jornal Haaretz que após serem retirados da transmissão alguns membros da produção chegaram a oferecê-los apoio, demonstrando compreensão à causa.