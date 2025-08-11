Morre Miguel Uribe, pré-candidato presidencial baleado na Colômbia há dois meses

O pré-candidato à presidência e senador colombiano Miguel Uribe, que foi alvo de um ataque a tiros em junho, morreu após passar dois meses em cuidados intensivos e enfrentar várias cirurgias, informou sua esposa na madrugada desta segunda-feira (11).

"Sempre será o amor da minha vida. Obrigado por uma vida cheia de amor", escreveu María Claudia Tarazona em perfil no Instagram. "Descanse em paz, amor da minha vida, eu cuidarei dos nossos filhos", acrescentou.

O estado de saúde do político se agravou no sábado, após sofrer uma nova hemorragia cerebral, informou a clínica em que estava internado.

Como aconteceu o atentado

A polícia afirma que o atirador abriu fogo por volta das 17h30 locais (20h30 de Brasília) do sábado durante um evento organizado em bairro popular da zona oeste de Bogotá.

O suspeito foi capturado por membros da equipe de segurança de Uribe e está ferido em uma perna. Outras duas pessoas que estavam no evento sofreram "lesões". As motivações do atentado não foram determinadas até o momento.

Em outubro do ano passado, Uribe anunciou a pré-candidatura à presidência em 2026, no pleito que definirá o sucessor de Gustavo Petro, de quem é um forte crítico. A campanha presidencial ainda não começou, mas vários políticos já iniciaram seus comícios.