Reunião entre Trump e Putin termina sem acordo para cessar fogo na Ucrânia; negociações seguem

O encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, nesta sexta-feira (15), teve diversas sinalizações positivas entre os dois países, mas terminou sem acordo sobre cessar-fogo da Ucrânia – uma das principais pautas do governo dos EUA.

A reunião aconteceu na cidade de Anchorage, no Alasca, e foi definida como "um grande progresso" por Trump, apesar da falta de consenso sobre uma trégua no conflito, que começou em 2022. As informações são da BBC News e do g1.

As negociações sobre o acordo devem seguir, inclusive com uma reunião já marcada entre Trump e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, e líderes europeus que integram a OTAN, como o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o presidente da França, Emmanuel Macron.

"Todos decidiram que a melhor maneira de pôr fim à terrível guerra entre a Rússia e a Ucrânia é chegar diretamente a um Acordo de Paz, que poria fim à guerra, e não a um mero Acordo de Cessar-fogo, que muitas vezes não se sustenta", disse Trump na manhã deste sábado (16), em publicação na sua rede social Truth Social.

O principal impasse para o fim do conflito é a definição sobre as terras ocupadas militarmente pela Rússia. O país pretende continuar com o controle dos territórios, o que é rechaçado pela Ucrânia.

No pronunciamento feito ao final da reunião com Trump, que durou cerca de 2 horas e 40 minutos, Putin voltou a reforçar que para garantir a paz na Ucrânia, "todas as causas fundamentais devem ser eliminadas, e todas as preocupações da Rússia devem ser levadas em conta".

Legenda: Clima de encontro entre Putin e Trump, realizado no Alasca, era amigável Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Apesar da falta de sucesso nas negociações encabeçadas por Trump – que chegou a dizer que acabaria com a guerra entre Rússia e Ucrânia 24 após assumir a Casa Branca –, existe a perspectiva de novo encontro entre os presidentes dos dois países.

Putin chegou a fazer um convite a Trump. "Próxima vez em Moscou", disse em inglês.

Já Zelensky afirmou, em nota publicada no X, que Trump fez uma proposta para "uma reunião trilateral entre Ucrânia, EUA e Rússia". "A Ucrânia enfatiza que questões-chave podem ser discutidas diretamente entre os líderes, e o formato trilateral é adequado para isso", completou.

Encontro no Alasca

O encontro entre Trump e Putin foi anunciado no dia 8 de agosto. A data foi a mesma marcada por Donald Trump como prazo final para que o presidente russo estabelecesse um cessar-fogo imediato ou seriam impostas sanções pelos EUA.

Contudo, até o momento, nada voltou a ser dito por Trump sobre endurecer as sanções impostas à Rússia.

O clima entre os dois líderes mundiais, ao se encontrarem no Alasca, foi amistoso. Os dois pousaram em instalação militar estadunidense na região norte da cidade de Anchorage, cidade mais populosa do estado.

Os dois caminharam por tapete vermelho estendido entre os aviões de onde desembarcaram para se cumprimentarem, de forma calorosa.

Um outro gesto também foi considerado simbólico de uma reaproximação entre os países: Putin decidiu entre no veículo presidencial de Trump para ir com ele até o local de reunião. Esse foi o único momento que os dois tiveram oportunidade de ficar sozinhos ao longo do dia.

Na reunião, houve presença de integrantes dos dois governos. Trump foi acompanhado do Secretário de Estado americano, Marco Rubio, e do enviado especial Steve Witkoff. Já Putin esteve ao lado do seu ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e do conselheiro de política externa Yuri Ushakov.

Havia a perspectiva de que o encontro durasse por mais tempo e que outros ministros e secretários dos dois governos passassem a participar, o que não se confirmou.

Em pronunciamento conjunto feito à imprensa, os dois não responderam a perguntas, mas falaram sobre a reunião em tom ameno e voltaram a trocar elogios.

Putin agradeceu o convite de Trump e chamou a conversa de "construtiva", mencionou várias conversas "francas" que teve com o estadunidense por telefone e descreveu a reunião como "ponto de partida para a resolução do conflito" com a Ucrânia.

O russo falou ainda sobre a perspectiva de parcerias comerciais entre os dois países e que espera que "a Ucrânia e a Europa não tentem sabotar as negociações". "Esperamos que os acordos de hoje sirvam de ponto de partida para a restauração das relações entre nossos países", reforçou.

Trump afirmou que a reunião foi "muito produtiva" e que ele e Putin concordaram "na maioria dos pontos".