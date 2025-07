'Porque eu posso', alega Trump sobre tarifa de 50% em produtos brasileiros

Ao ser questionado sobre a tarifa de 50% em produtos brasileiros, nesta terça-feira (15), o presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou que “pode fazer isso”.

“Estamos fazendo isso porque eu posso fazer. Ninguém mais seria capaz [...] Temos tarifas em vigor porque queremos tarifas e queremos o dinheiro entrando nos EUA", alegou o norte-americano.

As declarações foram dadas durante coletiva de imprensa no gramado da Casa Branca. Até o momento, mais de 20 países devem enfrentar as taxas de Trump a partir do dia 1º de agosto.

DEFESA DE BOLSONARO

“Não é meu amigo, mas é honesto”, disse o presidente dos EUA, ainda durante a coletiva, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O norte-americano voltou a defender o brasileiro em meio as investigações por tentativa de golpe de Estado.

"É uma caça às bruxas e não deveria estar acontecendo. Não é que... olha, ele não é como um amigo meu, ele é alguém que eu conheço. E eu o conheço como um representante de milhões de pessoas. Os brasileiros são ótimas pessoas", disse Trump.

Donald afirmou ainda que Bolsonaro ama o Brasil e “lutou muito por essas pessoas”. “Ele negociou acordos comerciais contra mim pelo povo do Brasil e foi muito duro”, afirmou ainda o presidente dos EUA.

MANIFESTAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL

O governo brasileiro deve enviar, já nos próximos dias, uma carta ao governo dos Estados Unidos, segundo informações da GloboNews, para negociar "tarifaço" proposto pelo presidente Donald Trump. O documento deve ser encaminhado via embaixada do Brasil em território norte-americano.

A emissora apontou que a embaixadora Maria Luiza Viotti irá endereçar a carta à Secretaria de Comércio, atualmente liderada pelo representante comercial dos Estados Unidos (USTR). É com ele que as negociações sobre as tarifas têm sido conduzidas pelo governo norte-americano.

O presidente Lula ainda deve analisar a carta e conceder o aval, permitindo a assinatura do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, além do chanceler Mauro Vieira.