Governo Lula prepara carta oficial aos EUA em resposta ao 'tarifaço' de Trump, diz emissora

O governo brasileiro deve enviar, já nos próximos dias, uma carta ao governo dos Estados Unidos, segundo informações da GloboNews, para negociar "tarifaço" proposto pelo presidente Donald Trump. O documento deve ser encaminhado via embaixada do Brasil em território norte-americano.

A emissora apontou que a embaixadora Maria Luiza Viotti irá endereçar a carta à Secretaria de Comércio, atualmente liderada pelo representante comercial dos Estados Unidos (USTR). É com ele que as negociações sobre as tarifas têm sido conduzidas pelo governo norte-americano.

O presidente Lula ainda deve analisar a carta e conceder o aval, permitindo a assinatura do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, além do chanceler Mauro Vieira.

Essa, inclusive, tem sido a principal tática do governo brasileiro, que busca investir em negociações para reverter a taxação de 50% a produtos brasileiros anunciada na última semana pelo presidente Donald Trump.

Taxação de 50%

O presidente dos Estados Unidos anunciou planos para impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, criticando o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que o republicano classificou como uma "caça às bruxas". A decisão foi comunicada no último dia 9 de julho.

Em uma carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Trump condenou o tratamento dado a Bolsonaro como uma "vergonha internacional", acrescentando que o julgamento "não deveria estar acontecendo".