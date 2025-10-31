Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem de reunião do vice-presidente Geraldo Alckmin com empresários cearenses e governador Elmano de Freitas

Negócios

Após anunciar medidas, Elmano faz 2ª reunião com Alckmin nesta quinta (7) sobre tarifaço

Primeiro encontro ocorreu na semana passada, com criação de grupo de trabalho para acompanhar impactos das sanções dos Estados Unidos

Redação 06 de Agosto de 2025
Imagem de reunião do vice-presidente Geraldo Alckmin com empresários cearenses e governador Elmano de Freitas

Negócios

Alckmin afirma que Ceará terá prioridade e poderá usar fundo industrial contra tarifaço

Empresários se reuniram com vice-presidente da República e apresentaram sugestões de medidas

Redação 30 de Julho de 2025
Geranldo Alckmin durante discurso

PontoPoder

Vice-presidente Geraldo Alckmin receberá Título de Cidadão Cearense

Projeto foi protocolado em maio e é de autoria do presidente da Assembleia, Romeu Aldigueri

Redação 09 de Julho de 2025
Geraldo Alckmin em evento como vice-presidente do Brasil

PontoPoder

Geraldo Alckmin tem mal-estar e é internado às pressas em hospital de Brasília

Vice-presidente apresentou dores abdominais e enjoos

Redação 29 de Maio de 2025
Geraldo Alckmin, presidente em exercício, segura item de uma das expositoras da 5ª Feira Nacional da Reforma Agrária e conversa com produtoras rurais

PontoPoder

Alckmin deve representar o Brasil em missa inaugural de Leão XIV

Católico, vice-presidente diz que será uma honra prestigiar novo papa

Agência Brasil 11 de Maio de 2025
Geraldo Alckmin discursando ao microfone, para matéria sobre ressarcimento do INSS começar a ser feito no próximo pagamento

PontoPoder

Próximo pagamento do INSS poderá ser com ressarcimento a lesados por fraude, diz Alckmin

Segundo o vice-presidente da República, devem ser devolvidos R$ 298 milhões no próximo pagamento do benefício

Estadão Conteúdo e Redação 11 de Maio de 2025
Com baixas na produção agropecuária e alta do dólar, alimentos tiveram alta de preço em todo o Brasil

Negócios

Medida que zera tarifa de alimentos importados começa a valer nesta sexta (14), confirma governo federal

Decisão visa conter alta do preço de alguns itens como café e carne

Redação 13 de Março de 2025
Com baixas na produção agropecuária e alta do dólar, alimentos tiveram alta de preço em todo o Brasil

Negócios

Governo Federal anuncia medidas para conter alta do preço dos alimentos

Ações incluem a isenção de tarifas de importação para alguns itens como café e carne

Redação, Estadão Conteúdo 06 de Março de 2025
Geraldo Alckmin

PontoPoder

Em evento do PSB no Ceará, Alckmin aponta diálogos sobre indústria automotiva e Data Center no Estado

Vice-presidente está no Ceará para evento de filiação de novos deputados estaduais no PSB e teve encontro com o governador

Luana Barros, Alessandra Castro, Bruno Leite 07 de Fevereiro de 2025
Mário Fernandes e Jair Bolsonaro

PontoPoder

Entenda a relação entre os militares presos e Bolsonaro na operação Contragolpe da PF

Vários deles atuaram no governo do ex-presidente, entre 2019 e 2023

Redação 20 de Novembro de 2024
1 2 3