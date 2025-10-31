Primeiro encontro ocorreu na semana passada, com criação de grupo de trabalho para acompanhar impactos das sanções dos Estados Unidos
Empresários se reuniram com vice-presidente da República e apresentaram sugestões de medidas
Projeto foi protocolado em maio e é de autoria do presidente da Assembleia, Romeu Aldigueri
Vice-presidente apresentou dores abdominais e enjoos
Católico, vice-presidente diz que será uma honra prestigiar novo papa
Segundo o vice-presidente da República, devem ser devolvidos R$ 298 milhões no próximo pagamento do benefício
Decisão visa conter alta do preço de alguns itens como café e carne
Ações incluem a isenção de tarifas de importação para alguns itens como café e carne
Vice-presidente está no Ceará para evento de filiação de novos deputados estaduais no PSB e teve encontro com o governador
Vários deles atuaram no governo do ex-presidente, entre 2019 e 2023