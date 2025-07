Alckmin afirma que Ceará terá prioridade e poderá usar fundo industrial contra tarifaço

O vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nessa terça-feira (29), durante reunião com o governador Elmano de Freitas e empresários que exportam aos Estados Unidos, que o Ceará terá prioridade na aplicabilidade das medidas de mitigação para conter os impactos negativos do tarifaço de Trump.

Além disso, Alckmin afirmou que uma das possibilidades é a utilização de recursos Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI), que opera com incentivos fiscais às empresas.

A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste por uma fonte que teve acesso ao conteúdo da reunião, que ocorreu em Brasília. Um grupo de trabalho foi criado para acompanhar os desdobramentos da medida.

Nesta quarta-feira (30), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou a ordem executiva que implementa a tarifa de 50% contra o Brasil.

Medidas de mitigação ainda não foram anunciadas

As medidas de mitigação ainda não foram anunciadas oficialmente pelo Governo Federal e nem pelo Governo Estadual.

Na reunião dessa terça-feira, Alckmin ressaltou que o Ceará deve ser o mais impactado pelo tarifaço, já que mais da metade das exportações cearenses tem como destino os Estados Unidos.

O aumento súbito da tarifa para a entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos deve diminuir a demanda de compradores norte-americanos. Com isso, as empresas devem diminuir a produção, com impactos em investimentos e no mercado de trabalho.

O tarifaço pode representar uma perda de R$ 190 milhões no Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará, segundo estimativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Veja também Negócios Trump assina decreto que implementa tarifa de 50% em produtos do Brasil Negócios Venda de loteamentos em Fortaleza sobe 213% e movimenta R$ 101 milhões no primeiro semestre Negócios Tarifaço de Trump pode reduzir R$ 190 milhões no PIB do Ceará; veja impactos por estado

Os setores da siderurgia e de calçados foram os que mais enviaram produtos aos Estados Unidos. Também se destacam os segmentos de frutas, pescados, cera de carnaúba e castanha de caju.

No comunicado desta quarta-feira, a Casa Branca publicou uma lista com as exceções, incluindo o aço cearense, produtos mais exportado pelo Ceará aos Estados Unidos.

Veja os principais itens que não serão sobretaxados em 40% pelos EUA: