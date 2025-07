Venda de loteamentos em Fortaleza sobe 213% e movimenta R$ 101 milhões no primeiro semestre

Um dos segmentos em pleno crescimento no mercado imobiliário de Fortaleza é a venda de loteamentos, que registrou alta de 213% no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024.

A venda de loteamentos horizontais movimentou R$ 101 milhões. Os dados são do balanço realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-Ceará).

Foram 245 unidades vendidas nos primeiros seis meses, o que representa uma alta de 150% em relação às 98 unidades comercializadas no primeiro semestre de 2024.

O resultado se deve sobretudo ao primeiro trimestre de 2025, que teve o maior número de vendas de loteamentos em Fortaleza desde 2023.

A Capital também se destaca no lançamento de novos empreendimentos. No primeiro semestre de 2024, não houve lançamento de nenhum loteamento. Já neste ano, foram 203 unidades, com movimentação de R$ 87 milhões.

O preço médio dos loteamentos na Capital teve queda de 8% no primeiro trimestre de 2025, enquanto o valor das unidades em condomínios de casas cresceu 6%. Veja os custos médios:

Unidade em loteamentos fechados: R$ 1.519 por m²

Unidade em condomínio de casas: R$ 7.671 por m²

DESTAQUE DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA

Apesar do destaque da Capital, as outras cidades da Região Metropolitana compreendem a maior parte dos empreendimentos vendidos.

Os loteamentos nos municípios, além de Fortaleza, totalizaram 3.385 empreendimentos no primeiro semestre, com um crescimento de 62%.

Veja também Negócios Empresários cearenses pedem liberação de créditos de ICMS para reduzir impacto do tarifaço Negócios Mega-Sena concurso 2894 acumula e prêmio vai para R$ 76 milhões; saiba quando será próximo sorteio Negócios Tarifaço de Trump pode reduzir R$ 190 milhões no PIB do Ceará; veja impactos por estado

O Valor Geral de Vendas (VGV) desse tipo de imóvel chegou a R$ 575 milhões, cerca de 76% maior do que o registrado no primeiro semestre de 2024.

Eusébio é um dos municípios com maior destaque no segmento de loteamentos, acentua o presidente do Sinduscon Ceará, Patriolino Dias de Sousa. “O Eusébio tem diversos lançamentos que estão sendo vendidos muito rápido, ao redor da CE-010, também no centro do Eusébio”, aponta.

Patriolino destaca que esse tipo de empreendimento alcança diversos públicos, desde as famílias que não têm imóvel próprio e buscam realizar o sonho da casa própria. A classe média também tem crescido sua participação nas vendas.

CRESCIMENTO NAS UNIDADES VENDIDAS

Considerando as unidades imobiliárias vendidas em Fortaleza, houve um aumento de 29%, alcançando a marca de 5.460 unidades vendidas no primeiro semestre de 2025, contra 4.233 vendidas.

Em relação ao Valor Geral de Vendas (VGV), as unidades no padrão econômico cresceram 41%, alcançando o montante de R$ 626,2 milhões.

Considerando a RMF, as unidades vendidas no primeiro semestre totalizaram R$ 3,65 bilhões.

Patriolino Dias de Sousa aponta que um dos elementos que embasa o aquecimento do setor é a alta procura de beneficiários do Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

Para o segundo semestre, o presidente do Sinduscon aponta que a alta na taxa de juros pode frear o crescimento de vendas em alguns segmentos.

“A gente continua confiante no econômico, mas quem trabalha para a classe média vem segurando um pouco nos lançamentos”, afirma.