Com opções mais econômicas, loteamentos superam vendas de apartamentos na RMF; veja valores

As vendas de loteamentos na Grande Fortaleza cresceram 29% até maio, na comparação com o mesmo período de 2024, superando os apartamentos. O Valor Geral de Vendas (VGV) do segmento alcançou R$ 688,5 milhões.

Entre janeiro e maio deste ano, foram comercializadas 3.042 unidades de loteamentos na Região Metropolitana (RMF), frente a 2.364 em igual recorte de 2024.

Já o mercado de imóveis verticais, como os apartamentos, registrou maior volume de vendas, mas apresentou crescimento mais moderado, passando de 7.864 para 8.982 unidades no comparativo anual, equivalente a uma alta de 14%.

Veja também Negócios Fortaleza que nunca dorme: quais negócios movimentam economia da cidade na madrugada? Paulo Angelim As novas tendências para os loteamentos em 2025: um guia para comprar bem

Os dados são do Relatório do Mercado Imobiliário, divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE) durante coletiva de imprensa, na manhã desta quarta-feira (25).

Para o levantamento, foi considerada uma amostra 399 empreendimentos de 149 empresas, sendo 206 localizados na RMF.

Segundo Sérgio Macedo, diretor de Estatística do Sinduscon Ceará, os loteamentos tornam-se mais atrativos por oferecerem opções mais econômicas, sendo um investimento de bom custo-benefício.

"É bom para quem deseja adquirir um bem, com o objetivo de construir sua casa a longo prazo. Ou seja, o loteamento é uma ferramenta importante para viabilizar um empreendimento próprio”, avaliou.

Veja os custos dos loteamentos na Grande Fortaleza