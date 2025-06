Após nova alta da Selic, Brasil chega ao 2º lugar do ranking mundial de maiores juros reais

O novo aumento da Selic, anunciada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) nesta quarta-feira (18), tornou o Brasil o 2º lugar no ranking dos maiores juros reais do mundo. O novo aumento feito pelo Banco Central foi de 0,25 ponto percentual, o que levou a Selic para 15% ao ano.

Com isso, segundo o levantamento feito pelo MoneYou, os juros reais do Brasil ficaram em 9,53%. Em maio, o país estava na terceira colocação. As informações são do g1.

O juro real é formado pela taxa de juros nominal subtraída a inflação prevista para os próximos 12 meses.

A Turquia manteve a primeira colocação do ranking, com uma taxa de juros real de 14,44%. Em terceiro, ficou a Rússia, com uma taxa de 7,63%.

Um dos países que teve maior crescimento foi a Argentina, que subiu, de maio para junho, da 8ª para a 4ª colocação — saindo de uma taxa de 3,92% para 6,7%.

Confira países com as 10 maiores taxas de juros:

Turquia: 14,44% Brasil: 9,53% Rússia: 7,63% África do Sul: 5,54% Indonésia: 4,31% Filipinas: 4,23% México: 3,75% Colômbia: 3,69% Índia: 2,66% Tailândia: 2,17%

Quando se tratam de juros nominais, ou seja, sem descontar a inflação, o Brasil segue na 4º colocação, com 15%. Antes dele estão: Turquia, com 46%; Argentina, com 29%; e Rússia, com 20%.

Também estão entre os dez países com maiores juros nominais do mundo Colômbia (9,25%), México (8,5%), África do Sul (7,25%), Hungria (6,5%), Índia (5,5%) e Indonésia (5,5%).

Alta da Selic

O Comitê de Política Monetária anunciou a decisão de aumentar a Selic nesta quarta-feira. Com isso, a taxa chega ao maior patamar em quase 20 anos.

A última vez que o valor esteve tão alto foi em 2006, quando a taxa era de 15,25%.

O novo aumento, de 0,25 ponto percentual, é a sétima elevação seguida da Selic. Em maio, a taxa havia aumentado em 0,5 ponto percentual, chegando a 14,75%.