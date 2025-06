Taxa Selic sobe para 15% e o recado é claro: quem não agir vai pagar caro

O Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a taxa Selic para 15% ao ano — o maior nível em 20 anos. A decisão surpreende parte do mercado e confirma o que os sinais já mostravam: a inflação segue resistente, e o Banco Central está disposto a manter os juros altos até controlar as expectativas.

Essa nova alta consolida o Brasil como um dos países com maior taxa de juros reais do mundo. Para o investidor preparado, é uma oportunidade clara de proteger e multiplicar patrimônio. Para quem está endividado ou desorganizado financeiramente, o alerta está dado: o custo do dinheiro subiu — e muito.

Juros em alta: oportunidade para poucos, armadilha para muitos

Com a Selic a 15%, aplicações conservadoras como Tesouro Selic, CDBs, LCIs e LCAs estão entregando rentabilidades reais robustas. Mas não basta investir por impulso. É preciso escolher produtos com liquidez, segurança e bom custo-benefício.

Enquanto isso, o crédito segue cada vez mais caro. Cartão de crédito, cheque especial e financiamentos pressionam o orçamento das famílias, que já sentem o impacto da inflação e da desaceleração econômica.

A recomendação é objetiva: renegociar dívidas, cortar excessos e evitar novas pendências financeiras.

O que esperar da economia?

Apesar do aperto monetário, o PIB segue com previsão de crescimento em 2,2% em 2025, puxado por consumo das famílias, liberação de precatórios e expansão do crédito privado no segundo semestre. A inflação projetada para o ano é de 5,3%, ainda acima da meta, e o desemprego deve recuar para 6,4%, abaixo da taxa neutra.

Mesmo com um câmbio mais apreciado e alívio nos preços de alimentos, o risco de pressões tarifárias, como a energia elétrica, e a desancoragem das expectativas justificam a postura firme do Banco Central.

Selic em 15% é um divisor de águas

Para o investidor informado, é hora de acelerar. Para quem está parado, o risco de afundar aumenta. Mais do que nunca, informação, estratégia e ação rápida farão a diferença entre prosperar ou apenas sobreviver.

