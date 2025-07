Tarifaço: Alckmin e Elmano criam grupo de trabalho com empresários

Informa a Assessoria de Imprensa do governo do Ceará: o governador Elmano de Freitas anunciou que está sendo criado um grupo de trabalho envolvendo Estado, técnicos do Governo Federal e representantes do empresariado cearense para buscar soluções em meio ao anúncio do tarifaço dos Estados Unidos, que promete taxar produtos brasileiros a partir do próximo dia 1º.

A medida foi tomada após reunião, nesta terça-feira, 29, em Brasília, com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, em Brasília. Da reunião participaram o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, e o da Faec, Amílcar Silveira.

"Primeiro gostaria de agradecer ao vice-presidente por receber o Governo do Ceará e a indústria Cearense. O Ceará é o estado mais afetado do Brasil, sendo metade da sua exportação para o mercado americano. A conversa foi bastante positiva, principalmente no sentido de intensificar o diálogo e as negociações com os Estados Unidos para que possamos ter alíquotas razoáveis.

"Também teremos um grupo de trabalho que envolve o Governo do Estado, a Faec, a Fiec, com técnicos do Governo Federal para a partir do dia 1º de agosto nós estarmos prontos, o Governo do Estado e o Governo Federal, para tomar as medidas que sejam necessárias garantindo competitividade para as empresas brasileiras. Foi uma reunião positiva, o vice-presidente Alckmin ouviu com muita atenção todos os setores que estavam aqui representados", destacou o governador Elmano de Freitas.

O chefe do Executivo cearense garantiu, ainda, que o diálogo estará muito presente durante os próximos dias, até a data do início da execução das novas tarifas. "Essa reunião vem para que possamos garantir estarmos prontos para tomar medidas de sinergia entre Governo do Estado, Governo Federal, com o setor produtivo cearense, para um cenário que vai se apresentar a partir do dia 1º que ainda não sabemos qual é. Iremos intensificar o diálogo, a busca de negociação e a partir do 1º diálogo, após esse momento de diálogo dos próximos dias, estarmos prontos para qualquer cenário que possa se apresentar", pontuou.

Elmano de Freitas também revelou o interesse de muitos empresários dos Estados Unidos em ter um equilíbrio nas taxas, beneficiando os dois lados. "Há interesse de empresários americanos também que essa alíquota seja razoável na relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. Devemos buscar atuar de uma maneira unificada para que possamos encontrar um ponto de equilíbrio entre os dois países. Não interessa um perde-perde entre as duas economias. Nós queremos um ganha-ganha", comentou.

Presente na reunião com o vice-presidente, o secretário da Fazenda, Fabrizio Gomes, reiterou que desde o anúncio do aumento das taxas por parte dos Estados Unidos, o Governo do Estado começou a se preparar para buscar as melhores saídas. "Quando ficamos sabendo das medidas americanas, o governador Elmano convocou diversas reuniões com o empresariado, com os setores produtivos. Estamos estudando e levantando dados para tomar as melhores medidas para proteger a cadeia produtiva cearense", disse.

No último sábado, durante reunião do secretariado do Governo, o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, garantiu que o Governo do Estado está completamente à disposição para conversar, debater os melhores caminhos para beneficiar o povo cearense. "O governador Elmano tem conversado bastante com o setor produtivo do Ceará, com o Governo Federal, para que possa ser feito tudo em prol do Estado. O Governo do Ceará está absolutamente aberto para conversar com todos os setores para que a população cearense não seja prejudicada", afirmou.

Também estiveram no encontro em Brasília o procurador-geral do Estado, Rafael Machado; o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante; o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira; o CEO da ArcelorMittal Pecém, Erick Torres; entre representantes de outros setores.