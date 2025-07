Tarifaço: Elmano, com Faec e Fiec, reúne-se agora com Alckmin

Marcada para esta terça-feira, 29, está acontecendo em Brasília a reunião do governador Elmano de Freitas com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Da reunião, acompanhando o chefe do Executivo cearense, participam, também, o presidente da Federação das Indústrias (Fiec), Ricardo Cavalcante, e o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), Amílcar Silveira.