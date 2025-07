CNI reitera: tarifaço de Trump é injustificável

Assinada pelo seu presidente Ricardo Alban, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) publicou nota nesta segunda-feira, 28, reiterando sua opinião a respeito da tarifa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos a todos os produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano.

Segundo a nota, o tarifaço do presidente Donald Trump “é injustificável”. Para a CNI, “não existe qualquer justificativa econômica ou comercial para o Brasil ter saído de uma posição do ‘piso’ de 10% para uma inexequível posição de ‘teto’ de 50%.”

A íntegra da nota da CNI é a seguinte:

“A Confederação Nacional da Indústria (CNI) vem a público reiterar sua posição sobre a provável implantação do expressivo e injustificável aumento das tarifas americanas sobre as exportações brasileiras. Já nos manifestamos, realizamos diversas tratativas e reivindicamos a revogação e até mesmo a prorrogação por 90 dias do chamado ‘tarifaço’. Também pedimos que a recente ‘investigação’ aberta pelo EUA seguisse o processo formal.