Projeto "Forrageiras para o Semiárido" chega a Ibaretama

Na última sexta-feira, o Sistema Faec/Senar promoveu em Ibaretama mais uma edição do Dia de Campo do projeto “Forrageiras para o Semiárido”. Voltado ao fortalecimento das práticas agropecuárias em todo o estado do Ceará, o projeto chegou à região do Sertão Central, sendo realizado na Unidade de Referência Tecnológica (URT), localizado na Fazenda Floresta, 13 km além do distrito de Pirangi, reunindo mais de 80 produtores rurais, pecuaristas, técnicos e demais profissionais do setor agropecuário.



Iniciada às 7 horas, a programação técnica foi distribuída em três estações de campo. A primeira abordou os resultados da Fase 2 do projeto, apresentando o desempenho de espécies forrageiras adaptadas ao clima semiárido. Na segunda estação, os participantes receberam orientações sobre o manejo eficiente da palma forrageira, reconhecida como alternativa estratégica para alimentação animal em regiões de baixa pluviometria. A terceira estação tratou de técnicas de conservação de forragem, com foco na garantia de alimento para os rebanhos durante os períodos de estiagem.



O “Forrageiras para i Semiárido” é um evento periódico, gratuito e aberto ao público, cujo objetivo é o de disseminar soluções sustentáveis para a produção agropecuária no semiárido cearense. A iniciativa promovida pelo Sistema Faec/Senar conta com o apoio do Sindicato Rural de Ibaretama, Instituto CNA e Embrapa.



A proposta do programa é disseminar tecnologias forrageiras adaptadas ao clima do Ceará, com o objetivo de fortalecer a base produtiva no campo por meio de práticas agrícolas eficientes. A iniciativa busca garantir a oferta contínua de alimento para os rebanhos, contribuindo para a sustentabilidade da pecuária e minimizando os impactos da estiagem.

Veja também Egídio Serpa Brasil x EUA: quem inventou a crise: Trump, Lula ou Bolsonaro? Egídio Serpa Com novo presidente, Fundação Fastef vê novos mercados Egídio Serpa Marquise Incorporações promoverá mais um Mulheres em Foco