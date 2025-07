Marquise Incorporações promoverá mais um Mulheres em Foco

Na próxima terça-feira, 29, às 16h, receberá mais uma edição do Mulheres em Foco, série de encontros criada pela Marquise Incorporações, empresa do Grupo Marquise, para fortalecer a presença feminina no mercado de trabalho, impulsionar conexões e abrir espaço para reflexões sobre liderança, equidade de gênero, inovação e futuro das carreiras. O evento será realizado no auditório Enock Arraes, na Avenida Pontes Vieira, 1838, sede do Grupo Marquise.

Com o tema "Carreiras com propósito e futuro", o evento reunirá profissionais de diferentes setores para um debate sobre os desafios e as oportunidades que moldam o mundo do trabalho – com destaque para o papel transformador das mulheres em posições de liderança na tecnologia, no cenário econômico e no mercado imobiliário.

Na programação da nova edição, três painéis abordarão temas atuais e estratégicos. A diretora executiva da Marquise Incorporações, Andrea Oliveira, dividirá a mesa com Annette de Castro, fundadora do grupo Mulheres do Brasil, para discutir como a diversidade de gênero impulsiona a inovação e gera valor nas organizações.