Tergran do Porto do Mucuripe ganha equipamentos de R$ 60 milhões

Integrada pelos três maiores grupos industriais do setor de alimentos do Ceará - M. Dias Branco, J. Macêdo e Grande Moinho Cearense – a empresa Tergran, arrendatária do Terminal de Granel Sólido Vegetal do Porto de Fortaleza, está finalizando o investimento de R$ 60 milhões em infraestrutura e tecnologia, incluindo novos equipamentos e melhorias operacionais.