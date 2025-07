Data centers: os novos aliados da transição energética

Elaborado para esta coluna por Luis Cuevas, um especialista no tema, o artigo a seguir revela novidades acerca da importância dos data centers e de edge computing (computação de borda) na transição energética mundial. É uma questão que interessa diretamente o Ceará e os cearenses, porque a Casa dos Ventos está pronta para implantar o maior Data Center do país na ZPE do Pecém. Leiam o artigo, cuja íntegra é a seguinte: "A convergência entre transformação digital e transição energética está abrindo um novo capítulo na forma como o setor de energia encara os data centers - e, mais recentemente, as estruturas de edge computing. Tradicionalmente vistos como grandes consumidores de eletricidade, esses ambientes críticos começam a se reposicionar no centro de uma discussão decisiva, ganhando relevância pelo seu potencial de atuar como aliados na geração, no armazenamento e na gestão de energia renovável.

"A mudança de perspectiva é respaldada por dados da Agência Internacional de Energia (IEA), segundo os quais os data centers e as redes de transmissão de dados representam hoje cerca de 2% do consumo global de energia. Com a progressão de tecnologias como inteligência artificial (IA), 5G e computação em nuvem, essa demanda tende a crescer. Mas, ao contrário do que se poderia imaginar, essa alta pode transformar-se em uma oportunidade de alívio para o sistema elétrico.

"Isso ocorre porque as novas configurações de edge e data centers modernos já incorporam projetos de eficiência elétrica, microgrids e integração com fontes renováveis - como solar e eólica - em suas frentes de trabalho. Quando combinadas a sistemas avançados de armazenamento e controle inteligente, essas arquiteturas passam a atuar como hubs energéticos descentralizados, capazes também de armazenar e redistribuir energia.

"Um exemplo emblemático desse movimento vem do setor de computação em borda. Como essas unidades são, por definição, distribuídas e instaladas próximas às cargas de uso, elas ocupam posições estratégicas na malha energética urbana e industrial. Isso abre espaço para que atuem como pontos de apoio à rede elétrica, principalmente em momentos de oscilação ou sobrecarga. Com meios digitais adequados, essas estruturas podem participar de programas de resposta à demanda (Demand Response), fornecendo energia armazenada ou reduzindo a utilização em horários de pico, com benefícios diretos para o sistema elétrico nacional.

"De acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE 2032), publicado pelo Ministério de Minas e Energia, a participação das fontes renováveis na matriz elétrica brasileira deverá ultrapassar 90% até o fim desta década. A combinação entre alta penetração de energia limpa e o avanço da digitalização cria uma sinergia única: mais do que apenas consumir eletricidade verde, data centers e plataformas de edge podem ajudar a estabilizar a rede elétrica e diminuir a intermitência característica das fontes renováveis.

"Tecnologias de gestão energética baseadas em IA, UPSs de última geração e sistemas de armazenamento como baterias de lítio são peças-chave nessa equação. Elas possibilitam o armazenamento de energia em horários de baixa demanda e a liberação controlada nos momentos de maior necessidade, reduzindo picos de consumo e tornando o sistema mais resiliente. Em vez de serem percebidos como "vilões”, os data centers passam a ser vistos como ativos energéticos flexíveis com capacidade de contribuir para a confiabilidade da infraestrutura elétrica.

"Outro ponto relevante é o alinhamento com os compromissos ESG, visto que empresas globais de tecnologia responsáveis pela operação de grandes data centers vêm adotando metas cada vez mais ousadas de descarbonização. Para cumpri-las, é imprescindível investir em soluções que diminuam a pegada de carbono das operações - e isso inclui a implementação de fontes renováveis e o aproveitamento de modelos energéticos mais inteligentes, distribuídos e integrados.