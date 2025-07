Cimento Apodi promoverá Congresso de Sustentabilidade

Vem aí, nos próximos dias 13 e 14 de agosto, o II Congresso Apodi de Sustentabilidade, que reunirá na cidade de Russas especialistas no tema e lideranças para um debate sobre os avanços e desafios da agenda ESCG, com temas voltados à gestão de riscos, economia circular e negócios de impacto social. O evento – promovido pela Companhia de Apodi – será realizado na sede da representação da Fiec naquela cidade e restrito a convidados.

A programação do evento será dividida em três eixos: Ambiental, Social e Governança, com destaque para assuntos como descarbonização, economia circular, inteligência artificial na produção de cimento, indicadores ESG, código de ética, LGPD e outros ligados ao setor industrial.

Entre os palestrantes confirmados incluem-se Edilberto Pontes, presidente do Instituto Rui Barbosa e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE); Mônica Abreu, coordenadora do Laboratório de Estudos em Competitividade e Sustentabilidade (LECOS) da UFC; e Haroldo Rodrigues, CEO da plataforma de créditos de reciclagem Recybacks e fundador da empresa de investimentos de impacto INTR3S.