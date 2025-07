Tarifas: frutas cearenses devem buscar novos mercados

Luiz Roberto Barcelos é um empresário paulista que está no Ceará há mais de 40 anos. Com seu antigo sócio Carlo Porro, fundou a Agrícola Famosa, grande produtora e exportadora de melões com fazenda de produção em Icapuí, no Ceará, e em Mossoró, no Rio Grande do Norte, hoje controlada por capitais espanhóis – mantém sua atividade de agricultor, produzindo soja no interior de Goiás. Ele é hoje, também, um demandado consultor de empresas nacionais e estrangeiras da agropecuária.

Ontem, falando a uma rede de televisão, Barcelos analisou o cenário criado pela decisão do governo dos Estados Unidos de tarifar em 50% todos os produtos brasileiros destinados ao mercado norte-americano, inclusive as frutas cearenses.

Na sua opinião, por exemplo, devem as empresas da fruticultura, principalmente as nordestinas, incluindo destacadamente as cearenses, buscar novos mercados, incluindo o europeu. E é o que várias delas já estão fazendo, como as que, em Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) produzem e exportam manga para os Estados Unidos.

Até ontem, importadores norte-americanos mantinham sua posição de suspender as compras das mangas brasileiras tendo em vista o tarifaço e o consequente aumento do custo de importação. Eles aguardarão o que acontecerá até o dia primeiro de agosto, data estabelecida pelo presidente Donald Trump para o início da vigência da nova e absurda tarifa.

O mercado europeu criou e mantém um conjunto de dificuldades para a entrada de produtos agroalimentares latino-americanos e, destacadamente, brasileiros, como o camarão e o peixe. Os agropecuaristas franceses são os que lideram a oposição a esses produtos do Brasil. É que eles não conseguem produzir a custo baixo, como os agricultores brasileiros, cujos produtos chegam à Europa com preços muito competitivos.

BRASIL X EUA: EMPRESÁRIO CRITICA COLUNA E DIZ QUE LULA É CULPADO

Um dos maiores e mais importantes empresários do Ceará fez ontem o que ele mesmo, pedindo o antecipado perdão, chamou de “um desabafo”. Revoltado com o texto da edição de ontem, 21, desta coluna – cujo título “Brasil x EUA: Lula assume o discurso Brasil acima de tudo” -- que ele considerou em pleno desacordo com a realidade, o empresário disse que não é Bolsonaro nem seu filho Eduardo os culpados pelos fatos que agravam a relação comercial e política do país com o governo dos Estados Unidos.

“O culpado é o presidente Lula, que tem assumido uma posição flagrantemente contrária aos Estados Unidos, a maior potência econômica e militar do mundo, pátria do livre mercado e avalista de todos os países de regime democrático”.

Pedindo o anonimato “para não ser vítima, também, de perseguição política,” o empresário, que dá emprego direto e estável a milhares de pessoas no Ceará, disse a este colunista, numa demorada ligação telefônica, que está pensando “em encerrar as atividades de suas empresas diante do descalabro a que estamos assistindo, ou seja, os Poderes Executivo e Legislativo subordinados à férrea vontade do Judiciário, que hoje parece haver assumido as rédeas do governo”.

Na sua opinião, “Lula vem, desde que assumiu, conduzindo o país para a influência política da China, usando o Brics como escada, abandonando a tradicional relação com os Estados Unidos e com o mundo ocidental, do mesmo jeito que se passou na Venezuela, que é hoje uma nação falida porque seu governo preferiu, erradamente, a opção socialista, expulsando de lá as grandes empresas e, em consequência, causando o desemprego e o gigantesco êxodo de sua população”.

O empresário citou a Nicarágua, “que, sob uma ditadura comandada por marido e mulher, também vai pelo mesmo caminho, o caminho que fez de Cuba um país miserável, com gente pedindo o que comer no meio da rua, e nós não queremos isso para o Brasil, que tem a décima economia do planeta, tem imensas riquezas minerais e uma biodiversidade sem comparação no mundo”. Na sua opinião, o Congresso Nacional – ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal – deve assumir suas responsabilidades constitucionais e retomar sua função legislativa e fiscalizadora.

“É ao Parlamento, e só a ele, eleito pelo voto direto do povo, que cabe o direito de legislar. O que se passa hoje no Brasil fere o princípio constitucional. O Poder Judiciário, que está legislando, não pode legislar, como acontece hoje, pois o que lhe cabe é garantir que a Constituição seja cumprida e respeitada, solucionando conflitos e protegendo direitos individuais, coletivos e sociais, sendo realmente o guardião da ordem jurídica”, disse o empresário sob forte emoção.

Na mesma toada, ele disse que o presidente Lula “e seu time de ministros” estão agora aproveitando o atual impasse comercial e político com o governo dos Estados Unidos “para desviar a atenção da população dos graves problemas reais e concretos dos quais padece a economia brasileira, e todos eles causados pela política fiscal”.

“O presidente Lula inchou a máquina pública, tornou gigante a estrutura do governo, que hoje tem quase 40 ministérios, permitiu que o sindicalismo invadisse as estatais, que agora, por má gestão, enfrentam bilionários prejuízos, depois de registrarem lucros no governo de Bolsonaro, e os Correios são o melhor exemplo do que estou dizendo”, afirmou o empresário.