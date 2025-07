Robôs do Sesi e Senai Ceará foram sucesso no Sana 2025

Foi encerrada ontem no Centro de Eventos do Ceará mais uma edição do Sana, maior acontecimento geek do Norte e Nordeste do país. Segundo o Google, geek é um termo que se refere a pessoas com paixões intensas e conhecimentos aprofundados sobre áreas específicas, como tecnologia, jogos, quadrinhos, filmes, séries, e outros aspectos da cultura pop.

Pois bem: o Sistema Fiec, por meio das escolas do Sesi e Senai Ceará, participou do Sana 2025 com estande próprio, nos quais destacou a educação tecnológica e os diferenciais de suas unidades de ensino, com foco na robótica.

Ao longo do evento, o estande do Sesi e Senai, denominado "Arena de Robótica", ministrou aulas diárias de robótica para os visitantes. Foram, ainda, apresentados os cursos técnicos do Senai e os diferenciais das escolas Sesi Senai. Vários interessados fizeram pré-matrículas para o ano letivo de 2026, registrando em foto a lembrança desse momento.

João Pedro Paixão, monitor de robótica educacional no Sesi e ex-aluno da instituição, apresentou no estande a robótica educacional e competitiva. Ele falou sobre as competições First LEGO League (FLL), para crianças e adolescentes de 9 a 15 anos, e as modalidades First Tech Challenge (FTC) e First Robotics Competition (FRC), voltadas para alunos do ensino médio.

"A robótica atraiu dezenas de visitantes e mostrou como os alunos se desenvolvem", informou Paixão.

Lindemberg Fernandes, estudante de 14 anos, também visitou o espaço do Sesi Senai.

"Assim que avistei o estande, fiquei curioso. O que vocês estão fazendo aqui é muito interessante. Admiro a forma como os robôs interagem. Como estou no nono ano, já penso em aprofundar meus conhecimentos nesse tema”, ele disse, acrescentando que a experiência o motivou a pesquisar mais sobre as Escolas Sesi Senai.

Francisco Moura, assessor parlamentar, visitou o estande com a filha, Flora Moura, de 10 anos.

"Entrar neste estande de robótica foi um ponto alto. A proposta com Lego é muito bacana", disse Flora, acentuando: "Eu achei muito legal! Gosto demais de robôs e me interesso bastante por tudo o que vejo sobre isso."

O coordenador de marketing do Sistema Fiec, Célio Barros, comentou que “nossa ideia foi a de aproveitar o Sana, que, reúne pessoas de todas as idades e mentes diversas, para mostrar o potencial tecnológico e criativo dos alunos das Escolas Sesi Senai", e acenou que o Sistema Fiec estará presente no Sana de 2026.