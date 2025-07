Tarifa de Trump ameaça exportação de manga do Ceará para EUA

Tempos difíceis são os de hoje para quem, no Brasil, produz em todas as áreas da atividade econômica, principalmente as do agro e da indústria voltadas para a exportação para os Estados Unidos. A situação dos produtores e exportadores de frutas do Polo Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) dá a exata medida do problema: às vésperas do início da chamada “janela americana”, que vai de agosto a outubro, quando são embarcados – a maioria pelo Porto do Pecém -- 3 mil contêineres de manga para o mercado norte-americano, paira a ameaça de que os importadores mandem suspender os embarques porque não estão dispostos a bancar o custo da exorbitante tarifa de 50% imposta pelo presidente Donald Trump a todos os produtos exportados pelo Brasil para aquele país.

Devem ser acrescentadas a essa lista as mangas da Vicunha Agropecuária produzidas no Ceará, nos municípios de Quixeré e Beberibe, cuja exportação para os Estados Unidos também está suspensa.

Já tendo investido na compra de materiais de embalagem, já tendo reservado navios e fechado contratos com os compradores dos Estados Unidos, os fruticultores cearenses, baianos e pernambucanos estão, agora, quase desesperados diante da surpreendente e grave novidade.

Eles não podem da noite para o dia, como se poderia imaginar, desviar para o mercado europeu esse enorme carregamento de mangas. Não há tempo útil para essa alternativa. Uma viagem de Pecém para a costa Leste dos EUA dura uma semana. Faltam 13 dias para o início da cobrança da nova tarifa, e por causa disto as exportações de mel de abelha e de filé de tilápia produzidos no Nordeste já foram suspensas, com altos prejuízos para os produtores brasileiros. O que seria exportado será agora vendido no mercado interno, e o resultado será a queda do preço pelo excesso de oferta. Bom para a queda da inflação, péssimo para os produtores e exportadores.

Em números, o Brasil exporta em frutas, anualmente, para a Europa, EUA e Oriente Médio, o equivalente a US$ 1,2 bilhão. Deste total, vão para os EUA, aproximadamente, US$ 50 milhões em mangas, US$ 46 milhões em frutas processadas e US$ 41 milhões em uvas. O mercado norte-americano é importante para os brasileiros e não pode ser destruído por capricho pessoal ou por estratégia comercial ou política.

“Toda vez que você tem um caminho de uma água e barra aquela água, a água procura novos caminhos. Nós vamos ter que fazer a mesma coisa se permanecer isso, procurar novos parceiros”, diz o presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas (Abrafrutas), o baiano Guilherme Coelho, para quem, se for mantida essa taxa imposta pelos EUA, “haverá uma catástrofe” na fruticultura brasileira, incluindo a nordestina. Procurar novos parceiros significa abrir e conquistar novos mercados, o que exige tempo e habilidade para a negociação.

O tempo vai passando e, até agora, não chegou dos Estados Unidos, mais especificamente da Casa Branca, sede do seu governo, um sinal de entendimento com o governo brasileiro. Isto é ruim.

É preciso ser lembrado que os EUA e o Brasil são governados por presidentes que adotam práticas populistas, e este é um problema que agrava o cenário do debate que deveria ser restrito à economia, mas extrapolou para a política desde o momento em que Donald Trump declarou-se, de forma oficial, por nota, contra o Judiciário brasileiro, que julga o seu amigo Jair Bolsonaro, acusado de liderar uma tentativa de golpe após o resultado da eleição presidencial de 2022, vencida por Lula. A PGR pediu ao STF pena de 43 anos de prisão para Bolsonaro.

Além da fruticultura, o agro brasileiro tem negócios bilionários, em dólar, com os EUA. Porém, é a indústria que sofrerá mais, se mantida for a data de 1º de agosto para o início da vigência da nova tarifa.

Aviões da Embraer; placas de aço da siderúrgica do Pecém; café produzido no ES, em MG e em SP; petróleo bruto e seus derivados; ferro fundido; celulose; escavadores; pás mecânicas e compressores, entre outros, são os produtos que mais a indústria brasileira exporta para o mercado norte-americano. E essa exportação será inviabilizada se, quando agosto chegar, trouxer com ele a nova tarifa de Donald Trump.