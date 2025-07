Qair Brasil e chinesa Beijing Mingyang juntas no H2V do Pecém

Informa o site Eixos, uma agência de notícias especializada em petróleo, gás e energia no Brasil: a Beijing Mingyang Hydrogen Technology Co., Ltd. (“Mingyang Hydrogen”) e a Qair Brasil anunciaram hoje a assinatura de um acordo de cooperação para fornecimento de equipamentos de produção de hidrogênio, em Fortaleza, no estado do Ceará, diz a notícia.

A Qair Brasil tem investimentos no Ceará na geração de energias enováveis solar e eólica, tendo tabe celebrado um Memorando de Entendimento com o Governo do Ceará para a implantação de uma unidade de produção de hidrogênio verde (H2V) na geografia da ZPE do Ceará, no Complexo do Pecém.

Pelo acordo, a Mingyang Hydrogen será responsável pelo fornecimento de equipamentos e soluções completas para o projeto H2BRASIL, da Qair Brasil, entregando 20MW em equipamentos de produção de hidrogênio, além de serviços de operação e manutenção.

Participaram da cerimônia de assinatura o Mr. Shen Zhongmin, Co-Chairman do Grupo Mingyang e da Mingyang Hydrogen; o Sr. Pan Yongle, CEO da Mingyang Hydrogen; o Sr. Jorge Borrell, CEO da Qair Brasil; e o Sr. Laurent Thery, Hydrogen Director da Qair International, entre outros executivos. O acordo foi assinado por Mr. Shen Zhongmin e pelo Sr. Jorge Borrell, representando suas respectivas empresas.

Esta matéria em desenvolvimento