Cimento Apodi garante água para comunidade de Quixeré

Um bom exemplo: a Cimento Apodi – empresa cearense produtora de cimento controlada em partes iguais pela família Dias Branco e pela gigante grega Titan – está a investir R$ 28 mil na compra de bombeador para garantir acesso à água na comunidade de Bom Sucesso, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável de Quixeré, onde se localiza sua fábrica, por meio do diálogo com as comunidades do entorno de sua operação

Referência na produção de cimento, concretos e argamassas, a Cimento Apodi, por meio do Comitê Empresa-Comunidade de Quixeré — criado pela própria empresa como um canal permanente de diálogo e cooperação com a população local e poder público — celebra mais um importante avanço em sua atuação social no município. Atendendo a uma solicitação da comunidade do Bom Sucesso, a empresa adquiriu um novo bombeador de água. O equipamento servirá como reserva estratégica para a bomba do poço da localidade, que vinha apresentando constantes necessidades de manutenção, garantindo assim maior segurança e continuidade no acesso à água para os moradores — um direito básico e essencial.

A iniciativa é fruto direto do diálogo promovido nas reuniões do Comitê, que desde 2018 atua como ponte entre a empresa, a população e o poder público local. Os encontros são abertos à participação de todos os moradores da comunidade e do entorno, reforçando a transparência e o compromisso da Apodi com um relacionamento permanente e construtivo.

“Nossa atuação é baseada na escuta ativa das comunidades onde estamos presentes. A compra do bombeador para Bom Sucesso é um exemplo claro de como o trabalho conjunto pode gerar resultados concretos para o bem-estar da população. Nosso objetivo é contribuir para o crescimento sustentável de Quixeré, ouvindo as demandas locais e buscando caminhos para atendê-las”, afirma Ângelo Guiuseppe, gerente da Cimento Apodi.

O Comitê Empresa-Comunidade reúne, a cada encontro, especialistas de áreas como educação, saúde, cultura e esporte, além de representantes de instituições de ensino, organizações sociais e empresas vizinhas. Esse ambiente plural permite um debate qualificado e a construção de soluções com impacto positivo real para o município.

Para Cybelle Borges, coordenadora de Sustentabilidade da Cimento Apodi, a troca constante de experiências fortalece o vínculo entre empresa e comunidade. “A iniciativa foi uma ação pontual, realizada de forma especial diante das circunstâncias, refletindo o compromisso da Cimento Apodi com a responsabilidade social em momentos específicos. Nosso foco é contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento local, promovendo ações que integrem nossos colaboradores e a população. Além de Quixeré, mantemos um Comitê também no Pecém, reforçando nossa atuação social onde estamos presentes”, destaca.

“A ação no Bom Sucesso reafirma o papel do Comitê como catalisador de mudanças e agente de desenvolvimento para Quixeré. A Cimento Apodi segue comprometida com a promoção de um futuro mais justo, participativo e sustentável para todos”, complementa Sérgio Maurício, CEO da Apodi.