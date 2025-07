Um caso explícito de corrupção no palco da política

Está circulando nas redes sociais um vídeo em que a prefeita de Aracaju, a bela cidade capital de Sergipe, Emília Corrêa, de microfone em punho, sobre o palco de um show superlotado do cantor cearense Wesley Safadão, anuncia o inacreditável: “Vocês estão gostando do Wesley Safadão?” A massa grita que sim. Ela, então, fala: “Pois olha, em primeira mão: o deputado Thiago (Joaldo, também ao lado dela e cobrindo a cabeça com um largo chapéu de vaqueiro) já assume o compromisso de trazê-lo com as emendas parlamentares no próximo ano!!!” Aí fala o deputado Thiago de Joaldo, que diz, inicialmente: “Olha, pessoal, quando a gente chegou aqui, eu vi o sucesso total que o evento foi, os portões fechados. Wesley, parabéns pra você, meu irmão. Em 2026, você já trate de colocar o Forró Caju na sua agenda, que a gente vai estar aqui de novo”. Deliraram, outra vez, as milhares de pessoas presentes ao evento de um crime contra a má aplicação do dinheiro público.

Esta coluna tem dito e o repete agora: as emendas parlamentares são uma excrescência que, malcheirosas, precisam de ser removidas do Parlamento, nos planos federal e estadual, uma vez que não têm qualquer nexo com o desenvolvimento econômico e social do país. Na verdade, o Brasil, incrivelmente, não dispõe de um Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional ao qual deveria subordinar-se o Orçamento Geral da União, que se transformou numa colcha de retalhos de interesses paroquiais e pessoais dos maus políticos, como os do caso em tela. E tudo de maneira impune.

Assim, o que sobra é mais esse jeitinho da política brasileira que, subvertendo a lógica e incentivando a corrupção, faz com que boa parte do dinheiro dessas emendas parlamentares entre no ralo das licitações fraudulentas.

Nos sites jornalísticos e nas mídias sociais, há diários registros desses malfeitos, como este que envolve a prefeita de uma capital e um deputado federal nordestinos. Pelo visto, em vez da Lei Rouanet, que dá muito trabalho até chegar ao dinheiro, os gestores públicos encontraram uma saída melhor, mais rápida e bem mais lucrativa –a emenda parlamentar multiuso.

BNB HOMENAGEIA HONÓRIO PINHEIRO

Na solenidade em que celebrou ontem no Passaré seu 73º aniversário de fundação com a realização do seu 31º Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento, o BNB homenageou o empresário cearense Honório Pinheiro, sócio e CEO da rede Supermercado Pinheiro, que tem presença crescente nos mercados do varejo de Fortaleza e do interior do estado.

O presidente do BNB, Paulo Câmara, elogiou a performance empreendedora de Honório Pinheiro, destacando o papel de sua empresa na economia cearense.

Por sua vez, Honório Pinheiro lembrou que a homenagem de ontem foi a segunda que o BNB lhe prestou, o que, na sua opinião, mostra a maneira correta com que sua empresa é administrada.

HOJE, INVESTMENT TALK NA ALESSANDRO BELCHIOR IMÓVEIS

Hoje, quinta-feira, às 19 horas, o empresariado cearense tem um encontro marcado no auditório da Alessandro Belchior Imóveis, na Avenida Desembargador Moreira, 629, onde haverá o Investment Talk, uma conversa sobre economia, planejamento, mercado e proteção financeira.

A atração dessa conversa será Henrique Diniz, diretor de Produtos de Previdência da Icatu - empresa brasileira focada em seguros de vida, previdência privada e capitalização, sendo considerada a maior seguradora independente do país nesses segmentos. Ele falará sobre sua experiência no desenvolvimento de produtos previdenciários.

Com uma trajetória marcada por iniciativas que ampliam a proteção financeira dos clientes de forma integrada, Diniz explorará cenários atuais e futuros do mercado.

Após sua palestra, Henrique Diniz será submetido a um debate com os empresários presentes.

O Investment Talk Fortaleza foi idealizado pela Alessandro Belchior Imóveis para abrir espaço à reflexão sobre estratégias eficazes de construção de patrimônio e segurança financeira.

Entre os temas a serem abordados, incluem-se o cenário atual do mercado de previdência e proteção financeira; os instrumentos de planejamento para longo prazo; como a previdência privada pode reforçar seu portfólio de investimentos; e o papel de seguros no equilíbrio financeiro e mitigação de riscos.