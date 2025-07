Emprego: lojas de Fortaleza têm 500 vagas de vendedores

Para a construção civil do Ceará, falta mão de obra, especializada ou simples; para a agropecuária, também. E para o comércio da capital cearense? Quem responde é ninguém menos do que o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, empresário Assis Cavalcante. Em mensagem verbal a esta coluna, que vem, nos últimos dias, levantando um debate sobre a questão, ele escreveu:

“Esse programa social de transferência de renda do governo federal (o Bolsa Família) -- maravilhosamente idealizado, mas executado com lamentáveis equívocos -- tem de fato atrapalhado, também, o varejo. Só no centro (comercial) de Fortaleza, sem falar nos shoppings, temos vagas para 500 vendedores. Há lojas que estão desde o ano passado sem completar seu quadro de pessoal.”

Assis Cavalcante pigarreia, limpa a garganta e comunica:

“No segmento de ótica, no qual atuo empresarialmente, estamos com uma carência de, aproximadamente, 180 profissionais de vendas.” E acentua:

“Caso o governo não mude as regras sobre o tempo de duração dos benefícios do programa, só haverá uma alternativa: a automatização da atividade varejista, o que, infelizmente, desumanizará o atendimento, e o cliente será apenado, pois o nosso povo cearense gosta do contato com o pessoal de frente de loja.”