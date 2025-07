Áqua Park, do Beach Park, reeleito o melhor das Américas

Boa novidade! O Aqua Park, um dos equipamentos do Beach Park, acaba de ser reconhecido como o segundo melhor parque aquático do mundo e reeleito o melhor das Américas pelo TripAdvisor Travellers’ Choice – Best of the Best 2025.

Na listagem geral, que engloba todos os tipos de parques de diversão, apenas dois parques brasileiros entraram no top 10. E o Beach Park manteve-se na 6ª posição mundial entre todas as categorias de parques. A premiação se baseia nas avaliações espontâneas de viajantes ao redor do mundo e, de acordo com o site, apenas 1% dos empreendimentos listados no TripAdvisor alcançam esse marco.

Com mais de 30 atrações, o parque aquático cearense conta com uma novidade inaugurada em março deste ano – o ‘Surreal’, a mais alta montanha-russa aquática do mundo, com 28 metros de altura e 340 metros de percurso. A atração simula manobras de surfe e combina emoção e efeitos visuais em uma experiência única que desafia até os mais corajosos.

O Insano, um toboágua de 14 andares considerado um dos mais altos do mundo, além de piscinas e atrações icônicas como o Vaikuntudo e o Tobomusik são exemplos de algumas das outras atrações do Beach Park.