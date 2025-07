Mapa do H2V no Brasil indica 111 investimentos de R$ 454 bilhões

Já existe o Mapa das Iniciativas do Hidrogênio Verde (H2V) no Brasil. Ele foi lançado neste mês pela Cela (Clean Energy Latin America), empresa especializada em assessoria financeira e consultoria estratégica para empresas e investidores no segmento de transição energética no Brasil e no mundo. O mapeamento identificou 111 empreendimentos em curso no País, com um total de investimentos anunciados da ordem de R$ 454 bilhões.

De acordo com esse Mapa, os projetos de H2V verde, amônia, e-metanol e aço verde estão espalhados por 15 estados brasileiros e demandarão uma capacidade instalada de 90 gigawatts (GW) de novas usinas renováveis para a produção do combustível e seus derivados.

O mapeamento dos projetos de H2V integra o plano estratégico da Cela de apoiar empresas, investidores, governos e instituições que atuam no setor energético brasileiro.

“A proposta é oferecer uma ferramenta estratégica essencial para orientar a tomada de decisão no ambiente de negócios brasileiro. A transição energética está em curso no País – e o hidrogênio verde pode ter um papel central nesse processo”, diz Camila Ramos, CEO da Cela.

A nova ferramenta traz o monitoramento e a evolução dos projetos no País, permite visualizar geograficamente os principais polos e hubs emergentes e oferece análise de modelos de negócio e perfis dos offtakers (compradores finais). Também identifica oportunidades de parcerias e lacunas na cadeia de valor, além de monitorar dados como capacidade instalada, investimentos anunciados e status dos projetos, entre outros.

De acordo com estudos da Cela, a produção de amônia verde no Brasil, feita a partir do hidrogênio com fontes renováveis tem muita competitividade em relação aos métodos tradicionais com combustíveis fósseis na geografia brasileira.

Tida como essencial para a descarbonização da produção agrícola e demais atividades econômicas do País, incluindo avanço na segurança alimentar, a amônia verde tem custo de produção local, segundo o Índice LCOA Brasil da Cela (Custo Nivelado da Amônia Verde), entre US$ 539 e US$ 1.103 por tonelada (US$/ton), enquanto na produção de amônia com hidrogênio cinza, feito de combustíveis fósseis, o valor fica entre US$ 361 e US$ 1.300 por tonelada.