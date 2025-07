Em Minas, área rural com até 1 mil hectares livre da licença ambiental

A medida, que foi publicada no último dia 25, busca desburocratizar e incentivar a produção no setor agropecuário de Minas Gerais, mas é importante ressaltar que ela se aplica apenas nos casos em que não houver necessidade de intervenção direta no meio ambiente.

Essa providência do governo mineiro já foi adotada pelo governo do Ceará, que no ano passado reduziu praticamente a zero as exigências para o licenciamento ambiental de pequenas áreas destinadas à carcinicultura, ou seja, à plantação de camarão.