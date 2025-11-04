Conselho aprova 5 datacenters no Pecém, incluindo TikTok

O Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportações (CZPE) aprovou a instalação de cinco datacenters no Pecém. Os projetos são das empresas Bytedance (Tik Tok) e Exportdata.

Estão previstos, no total, investimentos estimados em R$ 571 bilhões, dos quais R$ 81 bi vão para obras de infraestrutura e de energia limpa e sustentável. A novidade foi anunciada na 41ª reunião ordinária do CZPE nessa segunda-feira (3).

Investimento em tecnologia e geração de emprego

Com início da operação em 2027, o datacenter da empresa chinesa proprietária do TikTok quer injetar o total de R$ 108 bilhões até 2035 em equipamentos de alta tecnologia.

Conforme o governo, para o decênio posterior a 2035 (36-46), a companhia espera investir outros R$ 135 bi em atualizações tecnológicas. Na operação, são estimados 550 empregos diretos e indiretos. Nas obras de infraestrutura, mais 3.800 postos de trabalho.

Já a Exportdata prevê a construção de quatro unidades que entrarão em operação entre 2027 e 2032, com investimentos de R$ 349 bilhões, incluindo equipamentos, obras de infraestrutura e de geração de energia eólica e solar. Estima-se a criação de 95 mil empregos diretos e indiretos.

Juntos, os cinco projetos devem exportar em torno de R$ 80 bilhões por ano em serviços.

Veja também Victor Ximenes Quem é a empresa que vai construir mega data center de R$ 50 bi no Ceará Egídio Serpa Na disputa pelos Datacenters, Brasil pode criar Novo Colonialismo Digital

Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), define os projetos como um impulso para a competitividade no Brasil, tendo a sustentabilidade como pilar para a exportação.

“Estamos unindo a atração de investimentos em alta tecnologia, como estes datacenters, com a transição energética sustentável, porque exige o uso de energia renovável. São investimentos, incluindo o projeto estratégico de hidrogênio verde, que colocam o Brasil na vanguarda da inovação e da economia de baixo carbono, gerando renda e emprego para os brasileiros", destaca Alckmin.

Transição energética: amônia verde líquida

Para o Ceará, também foi aprovado um projeto industrial ligado ao hidrogênio de baixo carbono, com produção de amônia verde líquida a partir de energia renovável e água de reuso.

A empresa CDV Pecém desenvolveu um projeto que prevê a produção anual de 900 mil toneladas de amônia verde. O empreendimento tem investimento estimado de R$ 12 bilhões, com geração de 1.230 postos de trabalho.